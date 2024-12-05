İzocam, Kayserili His Yalıtım’ı satın aldı

Türkiye’nin en eski yalıtım şirketi İzocam, Kayse­ri’de faaliyet gösteren His Yalıtım’ı bünyesine kattığını du­yurdu. Böylelikle İzocam, Kay­seri’de 220 bin metrekare alan üzerinde kurulu bulunan ve ha­lihazırda yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip yeni üretim tesisiyle yalıtım sektöründeki üretim gücünü de büyük oranda artırdı.

Yatırım hamlesiyle Tür­kiye’nin en büyük mineral yün üreticilerinden biri konumuna da gelen İzocam, enerji verimli­liğini artırmaya yönelik çözüm­ler sunarak Türkiye’nin sürdü­rülebilirlik hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Şirket aynı zamanda bu tesisle 110 kişilik is­tihdam sağlayacak. Yakın vade­de ise bu kapasitenin 170 kişiye çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca Kayseri’deki yeni tesisin özellik­le Türkiye’nin doğu, kuzey ve gü­neydoğusundaki komşu ülkele­re ihracat potansiyelini artırma­sı ve Türkiye’ye rekabet avantajı sunması bekleniyor.

“Taş yünü üretimine destek olacak”

Tesisin coğrafi konumu, birçok pazara daha uygun maliyetlerle ulaşmayı sağlarken, aynı zaman­da bölgesel kalkınmaya ve istihda­ma daha fazla katkıda bulunacak. İzocam’ın, His Yalıtımı bünyesi­ne katmasına yönelik düzenlenen basın toplantısında konuşan İzo­cam Genel Direktörü Murat Sav­cı, “Bu, yalıtım sektöründe son yıl­larda gerçekleştirilmiş en büyük satın alma” dedi.

His Yalıtım’ın, İzocam’ın taş yünü üretimine destek olmak amacıyla planlan­mış bir satın alma olduğunu kay­deden Savcı, “His Yalıtım Kayse­ri’de üretim yapan bir taş yünü şir­ketiydi ve taş yünü üretiminde de önemli oyunculardan biriydi. Bu­radaki tesis, şu anda İzocam’da­ki mevcut kapasiteyle beraber bi­ze ek bir kapasite getirecek. Bu da yıllık tahmini 80 bin tonluk bir ka­pasite olarak öngörülüyor. Kayse­ri’de satın aldığımız His Yalıtım’ın İncesu Organize Sanayi Bölge­si’ndeki tesisi de yaklaşık 220 bin metrekarelik oldukça büyük bir alana yayılmış, son derece mo­dern bir tesis ve bu tesisi İzocam olarak bünyemize katmış olduk” ifadelerini kullandı.

“İhracatta da önemli bir kanal olacak”

İzocam olarak uzun yıllara ya­yılmış stratejileri takip etikleri­ni, His Yalıtım’ın satın alınması­nın da bu stratejinin bir parçası olduğunu aktaran Savcı, firma­nın konumunun kendileri için önemli ve stratejik olduğunu dile getirdi. Savcı, “His Yalıtım yatı­rımımız sadece Türkiye içine de­ğil, aynı zamanda çevre ülkelere, yani ihracat yaptığımız ülkelere de açılmak için bir önemli kanal olacak. Bu yatırım Irak, Mersin Limanı üstünden yüklemeler ya­pıp Kuzey Afrika’ya yaptığımız ihracatlar adına bizim için çok faydalı olacak. Sektörün öncüsü bir kuruluşu olarak Türkiye’deki enerji verimliliği ve enerji tasar­rufu bilincini de yaydığımız için bu gelen ek kapasite, bizim hem bu bilinci daha fazla yaymamı­za hem de müşterilerimizin ihti­yaçlarına daha iyi cevap verme­mize izin verecek.” diye konuştu.

“Başka yatırım planlarımız da var”

İzocam için en önemli konulardan birinin de enerji tasarrufu olduğunun altını çizen Murat Savcı, “Bizim sattığımız ürünlerle binalarda, yapılarda daha fazla enerji tasarrufu sağlanıyor ve bu nedenle de Türkiye ekonomisine aslında direkt bir katkımız oluyor” dedi. Savcı, İzocam olarak üretimlerindeki sürdürülebilirlik yaklaşımını, aynı şekilde His Yalıtım tesisinde de uygulayacaklarını dile getirdi.

Savcı, şöyle devam etti: “Bu yatırım, İzocam’ın gelecek yıllardaki, orta ve uzun vadede yaptığımız planların bir parçası ve amaçlarımıza çok güzel bir şekilde hizmet ediyor. Tabii ki gelecek hedeflerimiz bu yatırımla sınırlı değil, gelecek yıllar için bizim başka yatırım planlarımız da var. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım adım adım planlarımızı uygulayacağımız anlamına geliyor. His Yalıtım yatırımıyla İzocam olarak gelecek dönemde, yalıtımın öncüsü konumundaki durumumuzu da pekiştirmiş olacağız.”