İzocam, Kayserili His Yalıtım’ı satın aldı
Kayseri’de faaliyet gösteren His Yalıtımı bünyelerine kattıklarını açıklayan İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Bu yatırım, yalıtım sektöründe son yıllarda gerçekleşmiş en büyük satın alma. His Yalıtım Kayseri’de taş yünü üretiminde de önemli oyunculardan biriydi. Bize ek bir kapasite getirecek” dedi.
Türkiye’nin en eski yalıtım şirketi İzocam, Kayseri’de faaliyet gösteren His Yalıtım’ı bünyesine kattığını duyurdu. Böylelikle İzocam, Kayseri’de 220 bin metrekare alan üzerinde kurulu bulunan ve halihazırda yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip yeni üretim tesisiyle yalıtım sektöründeki üretim gücünü de büyük oranda artırdı.
Yatırım hamlesiyle Türkiye’nin en büyük mineral yün üreticilerinden biri konumuna da gelen İzocam, enerji verimliliğini artırmaya yönelik çözümler sunarak Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Şirket aynı zamanda bu tesisle 110 kişilik istihdam sağlayacak. Yakın vadede ise bu kapasitenin 170 kişiye çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca Kayseri’deki yeni tesisin özellikle Türkiye’nin doğu, kuzey ve güneydoğusundaki komşu ülkelere ihracat potansiyelini artırması ve Türkiye’ye rekabet avantajı sunması bekleniyor.
“Taş yünü üretimine destek olacak”
Tesisin coğrafi konumu, birçok pazara daha uygun maliyetlerle ulaşmayı sağlarken, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya ve istihdama daha fazla katkıda bulunacak. İzocam’ın, His Yalıtımı bünyesine katmasına yönelik düzenlenen basın toplantısında konuşan İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Bu, yalıtım sektöründe son yıllarda gerçekleştirilmiş en büyük satın alma” dedi.
His Yalıtım’ın, İzocam’ın taş yünü üretimine destek olmak amacıyla planlanmış bir satın alma olduğunu kaydeden Savcı, “His Yalıtım Kayseri’de üretim yapan bir taş yünü şirketiydi ve taş yünü üretiminde de önemli oyunculardan biriydi. Buradaki tesis, şu anda İzocam’daki mevcut kapasiteyle beraber bize ek bir kapasite getirecek. Bu da yıllık tahmini 80 bin tonluk bir kapasite olarak öngörülüyor. Kayseri’de satın aldığımız His Yalıtım’ın İncesu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisi de yaklaşık 220 bin metrekarelik oldukça büyük bir alana yayılmış, son derece modern bir tesis ve bu tesisi İzocam olarak bünyemize katmış olduk” ifadelerini kullandı.
“İhracatta da önemli bir kanal olacak”
İzocam olarak uzun yıllara yayılmış stratejileri takip etiklerini, His Yalıtım’ın satın alınmasının da bu stratejinin bir parçası olduğunu aktaran Savcı, firmanın konumunun kendileri için önemli ve stratejik olduğunu dile getirdi. Savcı, “His Yalıtım yatırımımız sadece Türkiye içine değil, aynı zamanda çevre ülkelere, yani ihracat yaptığımız ülkelere de açılmak için bir önemli kanal olacak. Bu yatırım Irak, Mersin Limanı üstünden yüklemeler yapıp Kuzey Afrika’ya yaptığımız ihracatlar adına bizim için çok faydalı olacak. Sektörün öncüsü bir kuruluşu olarak Türkiye’deki enerji verimliliği ve enerji tasarrufu bilincini de yaydığımız için bu gelen ek kapasite, bizim hem bu bilinci daha fazla yaymamıza hem de müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermemize izin verecek.” diye konuştu.
“Başka yatırım planlarımız da var”
İzocam için en önemli konulardan birinin de enerji tasarrufu olduğunun altını çizen Murat Savcı, “Bizim sattığımız ürünlerle binalarda, yapılarda daha fazla enerji tasarrufu sağlanıyor ve bu nedenle de Türkiye ekonomisine aslında direkt bir katkımız oluyor” dedi. Savcı, İzocam olarak üretimlerindeki sürdürülebilirlik yaklaşımını, aynı şekilde His Yalıtım tesisinde de uygulayacaklarını dile getirdi.
Savcı, şöyle devam etti: “Bu yatırım, İzocam’ın gelecek yıllardaki, orta ve uzun vadede yaptığımız planların bir parçası ve amaçlarımıza çok güzel bir şekilde hizmet ediyor. Tabii ki gelecek hedeflerimiz bu yatırımla sınırlı değil, gelecek yıllar için bizim başka yatırım planlarımız da var. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım adım adım planlarımızı uygulayacağımız anlamına geliyor. His Yalıtım yatırımıyla İzocam olarak gelecek dönemde, yalıtımın öncüsü konumundaki durumumuzu da pekiştirmiş olacağız.”