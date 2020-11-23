İzocam, yalıtım malzemeleri ihracatı şampiyonu oldu

Bina ve sanayide kullanılan yalıtım ürünlerinin yanı sıra iklimlendirme (ısıtma, soğutma ve iklimlendirme) sektörüne yönelik ürün ihracatı da yapan İzocam, bugüne kadar 100'ü aşkın ülkede çözüm sundu. En çok ihracat yapıtığı bölgeler arasında Türk cumhuriyetleri, Afrika, Balkanlar, Asya ve Ortadoğu'nun yer aldığı İzocam, alanında önde gelen üreticiler arasında yer alıyor.

İhracatı 600 bin metreküpü aşan İzocam, 2019'da gösterdiği ihracat paerformansı ile İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (ISIB) tarafından verilen "Başarılı İhracatçılar Ödülleri" kapsamında, “En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma” kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, "İzocam, sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu ve Balkanlarda da yalıtım sektörünün öncü firmaları arasında yer alıyor. Geçen yıl olduğu gibi 2019 yılında da Başarılı İhracatçılar ödüllerinde ‘En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma’ olarak ödül almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2019 yılında ciromuzun yüzde 20’den fazlasını ihracat faaliyetlerimiz oluşturdu.” dedi.

"Bayi portföyümüzü genişletecek çalışmalara devam ediyoruz"

İzocam’ın ağırlıklı olarak bina ve sanayide kullanılan yalıtım ürünlerinin yanında ısıtma, soğutma ve iklimlendirme pazarına yönelik ürünlerin ihracatını yaptıklarını da kaydeden Savcı, “Türkiye’de olduğu gibi ihracat pazarlarımızda da yalıtım sektörü açısından büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede ihracat yaptığımız pazarlardaki 20 yerleşik bayimiz ve 200 alt bayimiz ile hem ihracat faaliyetlerine devam ediyoruz hem de ihracat açısından coğrafi yayılımı sürdürerek bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanıyoruz. 2020’de iki yeni ülke eklediğimiz bayi portföyümüzü, genişletecek çalışmalara devam ediyoruz. Mevcutta yer aldığımız ülke pazarlarındaki bayi ağımızı büyütürken, potansiyel olarak gördüğümüz pazarlarda da yeni bayilikler veriyoruz.” şeklinde konuştu.