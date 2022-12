Jacob & Co., “The Godfather” efsanesini devam ettiriyor

Takip Et

Tüm zamanların en çok satan romanı ve en çok izlenilen filmi şimdi de bir yazım enstrümanına dönüştü. Jacob & Co. Godfather kalem koleksiyonu, Puzo ve Coppola’yı anma niteliği taşıyor. İtalyan kalem üreticisi Montegrappa’nın uzmanlığı eşliğinde kömür grisi roller ve kırmızı dolmakalem olarak hazırlandı. The Opera Godfather Musical Watch’ın devamı olan dolmakalem ve rollerball, ultra üst düzey saatçilik dünyasını mekanik bir müzikalin nefes kesen romantizmi ile birleştiriyor.

Detaylarında Godfather simgeleri yer alırken iki modelde de ikonik “father” yazısı üzerinde kuklacı ipleri görüntüsünü taşıyor. Dolma kalem, altın uç ve piston doldurma mekanizmasına sahip. Gövde, başlık, rozet ve kasa, The Godfather’ın ikonlarına saygı duruşunda bulunuyor. Kapak klipsi üzerinde mineli yaprakları ile ünlü kırmızı gülü, üst kısmında ise silah namlu görünümü yer alıyor. Ayrıca kalemin ucu olan alt finial mermi şeklinde tasarlandı. Uç kısmına yakın bilezikte ise Montegrappa ismi gravürüze edildi. Her iki model de kırmızı deri kaplı, yaldızlı menteşeler ve her yerinde baskılar bulunan özel bir siyah kutuda sunuluyor.