Jag Club, pandemi ile eve hizmet ağını genişletti

17 Ağustos 2020

Müşterilerinin ayak ölçülerini ev ve ofis ortamlarına giderek alan Jag Club'ın, pandemi ile birlikte söz konusu hizmetini Türkiye geneline yaydığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Jag Club Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Polat, aile olarak üç kuşaktır ayakkabı sektörünün içinde olduklarını söyledi. Üçüncü kuşak olarak İstanbul merkezde el yapımı ayakkabı konusunda ihtisaslaşarak, uzmanlıklarını farklı bir noktaya taşıdıklarını vurgulayan Polat, "Yüzde 100 el yapımı ayakkabı üretimini kişiselleştirdik. Siparişlerimizi müşterilerimizin bulunduğu ortama giderek alma hizmetimizi daha önce de yapıyorduk. Salgın ile birlikte bu alandaki uygulamalarımızın kapsamını daha da genişlettik. Bir telefonla bize ulaşan müşterilerimizin bulunduğu ortama giderek, ölçülerini bizzat alıp, siparişlerini hazırlayıp, yine bulunduğu ortama teslim ediyoruz. Bu hizmet ağımızı tüm Türkiye’ye dönük geliştirdik.” diye konuştu.

Galler Prensi Charles’ın düğün ayakkabısı Jag Club'tan

Jag Club’ın her biri ayakkabı üretimine yıllarını vermiş ustaların elinden çıkan el yapımı ayakkabılarının yurt içinde ve dışında önemli müşteri kitlesine ulaştığına dikkat çeken Ahmet Polat, "Yurt dışında Hong Kong’dan, Japonya’ya ABD’ye kadar uzanan ihracatının yanı sıra İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles’ın düğün ayakkabısı da Jag Club tarafından hazırlandı. Türkiye’de ise tüm siyasi liderlerin yanı sıra iş yaşamının önemli isimleri müşterilerimiz arasında yer alıyor." dedi.