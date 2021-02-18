Jaguar Land Rover istihdamı 2 bin kişi azaltacak

Jaguar Land Rover şirketin yeni bir organizasyon şemasına geçeceğini ve bu sebeple, üretim departmanı çalışanları dışında kalan, 2 bin çalışanın işine son verileceğini açıkladı.

Hindistanlı Tata Motors’un sahibi olduğu Jaguar Land Rover, geçtiğimiz günlerde, ilki 2024 yılında olmak üzere, önümüzdeki 5 sene içine 6 farklı elektrikli modeli piyasaya süreceğini duyurmuştu.

Tata Motors, geçtiğimiz ay otomotiv sektörünü üretimini ciddi ölçüde etkileyen yarı iletken çip sıkıntısı ve Brexit sebepli tedarik sorunlarının endişe verici olduğunu açıklamış, ancak henüz üretiminin etkilenmediğini belirtmişti.