Jaguar Land Rover’dan kapanmayı önlemek için tedarik zinciri revizyonu

İngiliz otomotiv şirketi Jaguar Land Rover (JLR), yarı iletken krizinin neden olduğu fabrika kapanmalarının tekrarlanmasını önlemek için tedarik zincirini elden geçireceğini ve çip üreticileriyle doğrudan pazarlık yapacağını duyurdu.

JLR CEO’su Thierry Bolloré, şirketin, elektrikli tahrik üniteleri, mikroişlemciler ve elektrikli piller gibi kritik öneme sahip parçaların kontrolünü daha yakından ele alacağını söyledi. Araçlarında kullanılan malzemelerin çoğunu uzun süredir tedarikçilerden sağlayan otomobil üreticileri, çip krizinin sektörün satışlarında milyonlarca adet kayba mal olması nedeniyle tedarik ağlarını yeniden çiziyor.

Bolloré, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Bu gerçek bir fırtına ve birkaç ay içinde düzeleceğine gerçekten inanmıyorum, bence çok daha uzun sürme ihtimali yüksek" dedi ve otomobil endüstrisinin modern, teknoloji ağırlıklı araçlar yapmak için gereken çip ve diğer parçaların kıtlığı risklerini fark etmekte geç kaldığını ekledi.

"Kıtlıklarla başa çıkmak ve kontrol altında tutmak, harekete geçmek için geç kaldığımız bir konu" diyen Bolloré, JLR’nin doğrudan kendi çip tedarikçileriyle iş yapacağını açıkladı.

Bolloré, "Çip tedarikçileri ile çalışmamız gerekecek ve yalnızca birinci ve ikinci kademe tedarikçilerimiz aracılığıyla değil, doğrudan onlarla da çalışmamız gerekecek" dedi.