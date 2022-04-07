Jantsa, yeni fabrika yatırımı için teşvik belgesi aldı

Jantsa, Aydında kuracağı yeni fabrika için 589,8 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi aldı. Şirket, ayrıca teşvik belgesiyle 5. bölge yatırım teşvik desteklerinden de yararlanacak.

Jantsa’dan konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Aydın Ortaklar Organize sanayi bölgesinde yapacağımız yeni fabrika yatırımı için, 06.04.2022 tarih ve 535188 nolu komple yeni yatırım niteliğinde, 589.800.076 TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

Bu teşvik belgesi ile 5. bölge yatırım teşvik desteklerinden yararlanılacaktır. İlgili destekler faiz, sigorta primi işveren hissesi desteği, kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimini kapsamaktadır. Belge bitiş süresi 23.03.2025 dir.” ifadelerine yer verildi.