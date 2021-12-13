Jantsa’dan yeni fabrika yatırımı kararı

Çelik jant üreticisi Jantsa, artan iş hacimlerini karşılamak için Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesine yeni fabrika yatırımı yapılması kararı aldı.

Jantsa’dan yeni yatırıma ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından şirkete ön tahsisi yapılan 47 bin metrekare alan içinde 1 milyon adet tarımsal ve endüstriyel makina jant imalatı yapılması için 35 bin metrekare kapalı bina yapılmasına, makine ve teçhizat için yeni teşvik belgesi başvurusu yapılmasına karar verildi.

Arsa, bina ve makine teçhizat yatırımın yaklaşık 32 milyon dolar olması öngörülürken, yatırıma Ocak 2022'de başlanılması ve 2023 yılı başlarında ise tesisin devreye alınarak üretime geçilmesi planlanıyor.

Toplam yatırımın yüzde 70’nin özkaynak, yüzde 30’unun ise dış kaynak ile yapılması öngörülüyor.

Yeni fabrika yatırımının 2023 yılı başında tamamlandığında Aydın Umurlu'daki mevcut fabrika üretim kapasitesinin yüzde 50’sine yakın ilave bir kapasite artışı sağlaması bekleniyor.