Japon devi Atmosfer'e ortak oldu

20 Nisan 2020

Kerim ÜLKER



Asya’nın en önemli turizm şirketlerinden H.I.S. Co. Ltd’nin Türkiye’deki satın almasına onay çıktı. 7 Nisan’da ilk kez DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu haberimizde Japon turizm devi H.I.S. Co. Ltd. Türk şirketi Dorak Holding’e ait Atmosfer Balonculuk Ticaret Turizm A.Ş’den hisse alımına Rekabet Kurumu’ndan onay geldi. Atmosfer Balonculuk’a ortaklık için adım atan Japon devi böylece Türkiye’deki ilk taşımacılık yatırımına da imza atmış oldu.

Rusya ve Moğolistan'da 2 bankası var



1980 yılında kurulan H.I.S. Co. Ltd. düşük maliyetli paket turlar konusunda uzmanlaşmış bir seyahat acentesi. 40 yıl önce Hideo Sawada tarafından önce International Tours Co. Ltd. olarak kurulan şirket, daha sonra adını “H.I.S.” olarak değiştirdi. Japonya’da 303 şubesi bulunan Japon devinin, yurtdışındaki 124 şehirde 185 şubeden oluşan küresel bir ağı var. Asia Atlantic Airlines’ın çoğunluk hissesine ve Skymark Airlines’ın azınlık hissesine sahip olan şirket ayrıca Avustralya’da Gold Coast, Queensland ve Watermark Hotel Brisbane’de Watermark Hotel and Spa adlı iki otele sahip. H.I.S. Co. Ltd. ayrıca Cruise Planet adında bir kruvaziyer şirketini de yönetiyor.



Şirketin kurucusu olan Hideo Sawada Moğolistan’daki tarımsal alanda bankacılık yapan Khan Bank ile Rus finans şirketi Solid Bank hisselerinin de yüzde 40’ına sahip.

Otelinde 186 robot çalışıyor



H.I.S. şirketine ait Henn na Hotel Co. Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın “ilk robot personel oteli” olarak biliniyor.



Bu üst sınıf otelde, Japonca, İngilizce, Çince, Korece bilen 186 robot çalışanı bulunuyor. Varlıkları 332 milyar Japon Yeni, yani 20 milyar liraya ulaşan Japon şirketin çalışan sayısı ise 15 bin civarında.