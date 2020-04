Japon devi Kapadokya'da balonla uçacak

06 Nisan 2020

Kerim ÜLKER

Japon turistlerin en yoğun ilgi gösterdiği turizm bölgesi Kapadokya olunca, Japon şirketler de Kapadokya'ya yatırıma geliyor.

Japonya'nın en büyük turizm acentalarından H.I.S. Co. Ltd., Türk şirketi Dotak Holding'e ait Atmosfer Balonculuk Ticaret Turizm A.Ş'ye ortak oldu.

Anlaşma tamamlanırsa 15 bin çalışanı olan Japon devi, Türkiye'deki ilk yatırımına da imza atmış olacak.