Japon havayolu şirketi ANA’dan kâr beklentisi

All Nippon Airways (ANA), COVID-19'un getirdiği seyahat daralmasıyla son 2 yılda yaşadığı zarardan kurtulmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Japon havayolu firması ANA, Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılında 21 milyar yen (164 milyon dolar) net kâra erişmeyi hedefliyor.

ANA mali yıl gelirlerinin, önceki mali yıla kıyasla yüzde 62,7 artarak 1,66 trilyon yene (12,7 milyar dolar) erişeceğini tahmin ediyor.

Net kâra, COVID-19 sonrası artan seyahat kapsamlı talepler ile hükümetin antivirüs önlemlerini hafifletmesinin etki etmesi bekleniyor.

ANA Holdings Başkanı Şibata Koji, masrafları düşürerek kârlılığı artırdıklarını, zarar etmemek için tüm talepleri dikkate alacaklarını belirtti.

Son 2 yıldır net kayıp

ANA, Mart 2022'de sona eren 2021 mali yılında 143,6 milyar yen (1,1 milyar dolar) net kayıp verdiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde havayolu firmasının satış gelirleri yüzde 40 artışla 1 trilyon yen (7,6 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Firmanın Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılı net kaybı ise 404,6 milyar yen olarak kaydedilmişti.