Japon robot devi Türkiye'de büyüyor

13 Ağustos 2020

HASAN KUŞ

Dünyanın önde gelen robot teknolojileri, takım tezgahları ve CNC üreticilerinden Japon merkezli Fanuc Global, Türkiye’deki faaliyet ağını genişletiyor. Avrupa’daki ikinci tamir merkezini bu yıl içinde Türkiye’de açan Fanuc, İstanbul Sancaktepe’de yeni akıllı binasının temelini atmaya hazırlanıyor. Şirketin iki yıl içinde faaliyete geçirmeyi planladığı yeni tesis, 15 milyon Euro’ya mal olacak. Fanuc, yeni akıllı binasıyla teknolojik showroom alanında müşteriye sunduğu çözümlerini kataloglardan çıkarıp, gerçek ürünlerle yapacağı demolarla gösterebilmeyi hedefliyor. Yeni normal sürecinde fabrika otomasyonuna ve robotik üretime olan taleplerin arttığını belirten Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “Fabrika otomasyonunda müşterilerimizin ihtiyacı olan bütün bilgi birikimimizi kendileri ile paylaşarak bu süreci en verimli şekilde geçirmelerini sağlayacağız. Zorlu ekonomik koşullara rağmen bir önceki yıla göre yüzde 15 büyüme hedefliyoruz” dedi.

2019 yılı sonunda hedefledikleri büyüme oranlarını yakaladıklarını belirten Teoman Alper Yiğit, “Son 5 yılda olduğu gibi 2019 yılında da çift haneli büyüme oranlarına ulaştık. 2020 yılına da benzer şekilde iyi bir başlangıç yaptık. 2019-2020 ilk çeyrek karşılaştırmasında, toplam sipariş alımında yüzde 56’lık bir artışımız oldu. İkinci çeyrekte COVID-19 sebebiyle ciddi bir yavaşlama olsa da, haziran ayı itibarıyla market oldukça hızlandı ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde eski ivmeyi yakalayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu. Yiğit, koronavirüs döneminin üretim yapan çoğu firmaya otomasyona geçilmesi gerektiğini empoze ettiğini vurguladı.

Makineler arası iletişim için yazılım geliştirdi

Günümüzde üretim sürecinde birbiriyle konuşan makinelerden bahsedildiğini dile getiren Teoman Alper Yiğit, üç yıldır makineler arası iletişime yönelik ‘Field System’ olarak adlandırdıkları bir yazılım üzerinde çalıştıklarını aktardı. Yiğit, yeni projeleriyle operatörlerin ve kullanıcılarının verimliliğini en üst seviyeye çekmeyi planladıklarını dile getirdi.

“ROBOTLAŞMA ORANINDA GLOBAL ORTALAMANIN ÇOK GERİSİNDEYİZ”



Uluslararası Robot Federasyonunun ülkelere ilişkin robotlaşma datasını değerlendiren Teoman Alper Yiğit, imalat sanayinde 10 bin işçi başına düşen robot ortalamasının robotlaşma oranını verdiğini dile getirdi. Global ortalamaya bakıldığında ortalama rakamın 74 olduğunu vurgulayan Yiğit, “Bu rakam Güney Kore'de 710, Singapur'da 658, Japonya'da 308. Avrupa'ya baktığımızda Almanya'da 322, İtalya'da 190, Fransa'da 137. Bununla birlikte Türkiye'de bu sayı ortalama 27. Piyasanın ilk 25 ülkesi arasında değiliz” dedi..