Japon rüzgarı hız kesmiyor; Bursalı Emaş da satılıyor!
Bir Türk şirketi daha Japonların oluyor. Türkiye’nin önemli plastik üreticilerinden Emaş, 3 Japon devinin birlikte kurduğu ortak bir şirkete devrediliyor. Kerim ÜLKER'in haberi...
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