Japon şirket kömüre dayalı enerjiden çıkmayı planlıyor

Itachi’nin söz konusu kararı, Mitsubishi Corp gibi Japon şirketlerin kömürün çevreye verdiği zarara yönelik artan endişelere paralel olarak kömür varlıklarını satmalarının ardından geldi. Itochu’nun şu an Kolombiya’daki Drummond maden işletmesinde yıllık 6 milyon ton ve Avustralya’dak Maules Creek ve Ravensworth North maden işletmelerinde de sırasıyla yıllık 0.9 milyon ton ve 1.5 milyon ton termal kömür üretimine eşdeğer hisseleri bulunuyor.

Söz konusu karar, Itochu’nun üç yıllık strateji planı kapsamında alınırken, şirketin üst düzey yöneticilerinden Keita Ishii’nin ise 1 Nisan’dan itibaren Itochu CEO’su olarak görev yapacağı açıklandı.