Japonya, TMSC ve Sony'den 20 nanometre çip fabrikası kurmalarını istedi

Japon hükümeti, Tayvan merkezli TMSC ve Japon elektronik devi Song Group'tan 1 trilyon yen yatırım ile Japonya'nın ilk 20 nanometre çip fabrikasını kurmalarını istedi.



Nikkan Kogyo gazetesinin haberine göre , Japon hükümetinin kurulmasını istediği fabrika Sony'nin imaj sensörleri tesisinin bulunduğu güneybatı Japonya'da inşa edilecek.



Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, Nikkan Kogyo'nun haberine ilişkin yorum yapmadı ancak istikrarlı çip arzının Japonya'nın uluslararası rekabet gücünü devam ettirmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Sony gelecek 3 yılda stratejik yatırımlara 2 trilyon yen harcayacak

Sony Group, gelecek 3 yılda stratejik yatırımlara 2 trilyon yen harcayacağı, bu yatırımlar ile oyun ve eğlence hizmetlerine abone sayısını da artıracağını açıkladı.



Sony yaptığı açıklamada, oyun ve eğlence hizmetlerine doğrudan bağlı müşteri sayısını 160 milyondan 1 milyara çıkarmak amacıyla mobil ve online hizmetlere yatırımları hızlandıracağını vurguladı.



Sony ayrıca, 1 Nisan'da başlayan mali yılda toplam 14,8 milyon PlayStation 5 oyun konsolu satmayı hedeflediğini de belirtti.