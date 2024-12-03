Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası’ndan Yılport Holding'e 16 milyon dolar kredi

JBIC'dan yapılan açıklamaya göre, kredi ING Bank NV Tokyo Şubesi ile ortak finanse edildi ve toplam ortak finansman tutarı yaklaşık 32 milyon ABD dolarına ulaştı.

Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), özel finans kuruluşu tarafından kredi için sigorta sağlayacak.

Kredinin, Yılport'un Portekiz'deki iştiraki Liscont-Operadores De Contentores SA'ya, MITSUI E&S Co. Ltd.'den ilave dört liman konteyner vinci satın alması için Yılport aracılığıyla gerekli fonun sağlanmasını amaçlıyor.