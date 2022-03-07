Japonya’da Türk yapımı prekast elemanların kullanıldığı ilk lojistik tesis projesi tamamlandı

Hasan KUŞ / İSTANBUL

Tekirdağ Muratlı’da yaklaşık 7 bin metrekarelik alana yeni bir fabrika inşa eden Alacalı İnşaat, bu fabrikasında prekast elemanlar Japon standartlarına uyumlu olarak üretiyor. Üretilen prekast elemanları Muratlı’dan Japonya’ya deniz yolu ile gönderiyor. Alacalı İnşaat'ın ürettiği ard germeli-öngerilmeli prekast elemanların kullanıldığı ESR Yokohama Sachiura Dağıtım Merkezi-1 Projesi'nin 31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla tamamlandığını kaydeden Alacalı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karahan, bu proje ile Türk yapımı prekast elemanların Japonya'da ilk kez kullanıldığına dikkat çekti. Japon ortakları Kurosawa Construction şirketinin Japonya'dan online olarak kalite denetimleri düzenleyip, Japonya'nın katı standartlarına göre Türkiye'de kalite kontrol yaptığını belirten Karahan, “Bu sayede Japonya ile aynı kalitede prekast elemanlar üretebilmekteyiz” dedi.

“Lojistik tesisler için en uygun yapım yöntemi”

Alacalı’nın yaklaşık 23 yıl önce gelişmiş yüksek dayanımlı yapı teknolojilerini incelemek için Japonya'yı ziyaret ettiğini kaydeden Ali Karahan, Kurosawa'dan Ard Germe Metodu'nun know how’ını aldığını ve Türkiye'nin birçok bölgesinde bu metodu kullanarak çok sayıda lojistik tesis, fabrika binası, konut, okul, otel, alışveriş merkezi inşa ederek Kurosawa ile ilişkilerini üst düzeye çıkardığını dile getirdi. Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğünde Van depremi meydana geldiğinde, söz konusu bölgede bu yöntem ile yapılan apartmanın depremden ‘0’ hasar ile çıktığını söyleyen Karahan, Japon medyası tarafından ‘mucize apartman’ olarak dünyaya duyurulduğunu kaydetti.

Bütün prekast elemanlarda öngerme ve ard germe teknolojisi kullanıldığını vurgulayan Karahan, böylece betonarmenin zayıf noktası olan çekme gerilmesi ile oluşan çatlakların da önlemesinin mümkün olduğunu ifade etti. Karahan, “Ayrıca, prekast yapı sistemleri ile sismik izolasyonu birleştiren ‘Prekast Sismik İzolasyon Yöntemi’ kullanılarak, deprem anında sarsıntının azaltılmasının yanı sıra depodaki malların düşmesinin engellenmesi ile de hasar en aza indirilebilir. Bu anlamda Prekast Sismik İzolasyon Yöntemi lojistik tesisler için en uygun yapım yöntemi olduğu söylenebilir” diye konuştu.

Yeni tesisiyle Japonya'ya deprem izolatörü üretecek

Öte yandan Muratlı'daki fabrikasında deprem izolatörleri üretimi için farklı bir tesis daha kurmaya hazırlandıklarını aktaran Ali Karahan, “Deprem izolatörleri üretimi yapacak tesis için inşaat maliyeti 26 milyon dolar civarında olacak. Deprem izolatörlerinin tamamı Japonya’ya gönderilecek. 96 milyon dolar ciro planlıyoruz” diye konuştu.

Üretimde özel teknolojiler kullanılıyor

Alacalı'nın şeffaf yapısıyla diğer prekast firmalarından ayrıldığına dikkat çeken Ali Karahan, "Japonlarla iş yapıyorsanız tamamen şeffaf bir üretim anlayışınız olmalı. Fabrikamızın her tarafında 12 tane çok gelişmiş kamera sistemi var. Üretim tamamen Japonya kontrollü gerçekleştiriliyor" ifadesini kullandı. Bunun yanında üretimlerini denetleyen RIP programının bulunduğunu söyleyen Karahan, "Ürünlerdeki bütün değerlerin anlık olarak tablete aktarıldığı, Kurosawa şirketinin geliştirdiği özel bir teknolojiyi de kullanıyoruz. Bu teknoloji, ürettiğimiz elemanların bir tür röntgenini çekerek içindeki kullanılan demirlerin proje ile uyumunu kontrol etmeye yarıyor. Tabletin kamerasını üretilen elemana yönlendirdiklerinde o görüntüyü alıp Japonya'ya anlık olarak gönderebiliyoruz” açıklamasını yaptı.

İthal inşaat teknolojilerini yüzde 100 yerli olarak üretebilecek

Farklı bir Japon teknolojisinde ise inşaat demirlerinin özel malzemelerle elde edilen tüplü sistemlerle birbirine bağlandığını dile getiren Ali Karahan, SQRIM sistemi olarak adlandırılan ve tüm birleşimlerde tüplü-groutlu bağlantıların kullanıldığı sistemde yüksek dayanım elde edildiğini kaydetti. Çok katlı yapılarda yüksek deprem performansı gösteren tüplü-grout’lu sistemler olarak adlandırılan bu bağlantı elemanlarını da Türkiye'de üretmek için izin aldıklarını vurgulayan Karahan, Japonya'da bu malzemenin binalarda çok yoğun olarak kullanıldığını belirtti.

Japonya’da 60 katlı binaların beton prekast yapıldığını anlatan Karahan, “Bu ürünlerin farklı ülkelerde üretimine izin verilmiyor çünkü bunun hammaddesini üretmek farklı bir teknoloji gerektiriyor. Ama biz normal demirden yüzde 9 daha fazla esneklik sağlayan Japon demirini ürettiğimiz için bunun da iznini de aldık. Bu konuda araştırmalar yapıyoruz ve artık bu Japon teknolojisini yüzde 100 yerlilik oranıyla üretebileceğiz” dedi.