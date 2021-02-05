Japonya'dan Şölen'e mükemmellik ödülü

Çalışmalarını inovasyon ve teknoloji odaklı sürdüren Şölen, işletmelerde tüm süreçlerde kayıpları azaltarak verimliliğin en üst seviyeye çıkartılması amacına yönelik kurulmuş bir yönetim modeli olan "Toplam Üretken Bakım" alanında Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) tarafından her yıl düzenlenen TPM Awards 2020’de ‘Mükemmelik Ödülü’ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Silivri fabrikasında 2014'ten bu yana hata oranını sıfıra düşürmeyi hedefleyen TPM ile çalışmalarında verimi artıran Şölen, günlük üretim faaliyetlerinin içerisinde çalışanların tamamının katılımını gerektiren bu yaklaşım ile arıza ve hata oranları, müşteri şikâyetleri, işçilik ve bakım maliyetleri ile iş kazalarını azaltarak kusursuz bir sistem kurmayı amaçlıyor. Bu sistem, şirket organizasyonundaki her çalışanı, birimi ve fonksiyonu kapsıyor. Şölen, bu sistemle üretimde kullandığı makinaları daha yakından tanıyarak, onları en yüksek kapasitede kullanma yollarını deneyimliyor. Tüketicilere ürünlerini en güvenilir, en kaliteli şekilde sunan Şölen, bu alandaki yatırımlarına bundan sonra da devam etmeyi planlıyor.

Dünyanın sayılı tesisleri arasında gösteriliyor

Verilen bilgiye göre Şölen, gıda güvenliği, hijyen ve kalite bakımından en üst seviyede üretim şartlarına sahip, endüstri 4.0’ın tüm gerekleriyle donatılmış tesislerinde ileri teknolojisi, akıllı deposu, yapay zeka donanımını kullanmaya uygun hatları ve yoğun robot kullanımı ile dünyanın sayılı tesisleri arasında gösteriliyor. 2020 yılı itibariyle ERP sistemini, en son versiyonu olan SAP HANA’ya geçiren Şölen, tüm sistemlerin birbirleri ile online iletişimde olmaları sebebiyle talep planlamadan tahsilata kadar olan süreçlerini entegre yönetiyor. Akıllı deposu, optimizasyonu sağlayan bir algoritma ile çalışan sahip yapay zekâ tarafından işletiliyor. Hammaddeden son ürüne kadar her şey akıllı depoda saklanıyor. Akıllı depo dahil, fabrikadaki tüm birimler Endüstri 4.0 için geliştirilen özel yazılım üzerinden birbiriyle haberleşiyor. ERP’ye entegre bu sistemler sayesinde tüm hatlardaki aktiviteler sürekli takip edilebiliyor ve bu akış, anlık olarak raporlanabiliyor. Sistem, kalite ile ilgili herhangi bir sorunda anında müdahale imkanı sağlıyor. Bütün sistemler bir önceki aşamayı sorgulayarak ilerliyor. Şölen, bu üretim kalitesiyle SGS tarafından yapılan BRC ve IFS denetimlerinden AA ve High Level kategorisinde en yüksek puan alan şirketler arasında yer alıyor.