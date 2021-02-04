Japonya’dan Yünsa'ya TPM Mükemmellik Ödülü

Türkiye'nin önde gelen yünlü kumaş üreticilerinden Yünsa, yönetim ve üretim faaliyetlerinde kalitesini belgeledi.

Yünsa’nın 2012 yılından bu yana sürdürdüğü TPM (Toplam Verimli Yönetim) faaliyetleri, Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) tarafından TPM Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü.

Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) tarafından TPM Mükemmellik Ödülü'ne ilişkin açıklama yapan Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, “Yünsa ailesi olarak her yıl üretim ve yönetim süreçlerimizle yeni başarılara ulaşmak için gösterdiğimiz çabaların karşılığını görmek, bizi mutlu ediyor. Türkiye’de tekstil sektöründe bu ödülü kazanan ilk ve tek firma olduk. Ödülümüzü tüm Yünsa çalışanlarının emeği ile aldık ve onların azimli çalışmaları sayesinde daha nice ödüller kazanacağımıza inanıyorum. Yünsa olarak Türkiye’nin adını uluslararası arenada da temsil etmekten gurur duyuyoruz.” dedi.