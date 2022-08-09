JCR Eurasia, Anadolu Isuzu’nun kredi notunu yükseltti

Türk ticari araç markası Anadolu Isuzu, uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu JCR Eurasia’dan AA (tr) uzun vadeli ulusal kredi rating notu aldı. Daha önce A seviyesinde olan ve 27 Temmuz 2022 tarihli değerlendirmede AA (tr) seviyesine yükseltilen olarak nota ilişkin görünüm ise stabil olarak teyit edildi.



Konuya ilişkin Anadolu Isuzu’dan yapılan açıklamaya göre, JCR Eurasia tarafından yapılan değerlendirmede dikkate alınan noktalar arasında, Anadolu Isuzu’nun 2021 yılında adet bazlı satış hacminde ve ciroda gerçekleşen artış trendi, güçlü FAVÖK yaratma kapasitesi sayesinde kârlılık metriklerinde iyileşme, yıllar içinde daha da güçlenen net borç/FAVÖK oranı ile son dört yılda pozitif net işletme sermayesi ve yeterli likidite seviyesi de yer aldı. Değerlendirmede, kur riskinden korunma amacıyla kullanılan türev araçlarla etkin kur riski yönetimi ve satışlardaki yüksek ihracat payı sayesinde elde edilen dövize dayalı gelirin yanı sıra, şirketin nihai hâkim hissedarlarının operasyonel gücü, çeşitli ülkelerdeki saygın geçmişleri ile yarattıkları sinerjinin olumlu etkisi de vurgulandı.



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Anadolu Isuzu olarak son dönemde ihracat pazarları başta olmak üzere birçok alanda attığımız sağlam adımlar ve elde ettiğimiz başarılar, finansal yapımızın görünümüne de yansıyor. Tüm sektörleri olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkilemekte olan lojistik ve tedarik sorunlarını uzun vadeli ve güçlü iş ortaklıklarımız ve sağlıklı finansal yapımız sayesinde başarıyla yönetiyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia tarafından yapılan titiz değerlendirmede şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu olarak çok yüksek kredi kalitesini temsil eden AA tr notunu almış olması da bu başarıların önemli bir göstergesi niteliğinde.” ifadelerini kullandı.