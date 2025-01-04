JCR Eurasia’dan Ege Yapı’ya ‘A+’ kredi notu

Ege Yapı A.Ş., JCR Eurasia’nın 2024 Yılı Kredi Derecelendirme Raporu'nda, yatırım yapılabilir seviyesi ‘yüksek kredi kalitesi’ olarak nitelendirilen 'A+' notunu korudu.

Dünyanın ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiği 2024 yılında 'A+' notu almanın önemine vurgu yapan Ege Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “2025 yılında enflasyonun ve faizlerin düşmesiyle sektörümüzün parlak günlerine döneceğine inanıyorum. Şirket olarak bu hareketli döneme hem sağlam finansal gücümüz hem de çok sayıda projemizle hazırız” dedi.

3 temel kriter

JCR Eurasia’nın raporunda, yurt içi ve yurt dışında konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumu gibi birçok projenin gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik işlerini gerçekleştiren Ege Yapı A.Ş.’ye 'A+' notu verilmesinin gerekçeleri şöyle sıralandı:

- Analiz edilen dönemlerdeki kayda değer hazır değerler sayesinde güçlü finansal kaldıraç ve nakit fazlası pozisyonu,

- Gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik faaliyetlerinin yanı sıra 2024 yılında arsa satışı ile artırılan gelir üretimi çeşitliliği,

- Uzun nakit döngüsüne rağmen, ön satışlardan alınan avansların, devam eden projeleri fonlama kabiliyetini ve nakit akış metriklerini desteklemesi.

EgeYapı Avrupa GYO halka arz için gün sayıyor

İnanç Kabadayı, “EgeYapı Avrupa GYO olarak 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama sürecini yaşayacağız. Tamamlanmış, yapımı devam eden, planlama aşamasında olan projelerimiz ve arsa yatırımlarımızla dengeli bir portföye sahibiz. 2025 yılı itibarıyla enflasyonun ve faizlerin düşmesinin ardından sektörümüzün parlak günlerine döneceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.