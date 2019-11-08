JCR Rating, Sarten Ambalaj’ın notunu A'ya yükseltti

08 Kasım 2019

Türkiye'nin en büyük ambalaj üreticisi Sarten için JCR Rating’den olumlu bir açıklama yapıldı. JCR’den yapılan açıklamada, metal, plastik ve rigit ambalaj alanlarında, esas olarak gıda, kozmetik ve endüstriyel ürünler sektörlerine yönelik üretim gerçekleştiren Sarten Ambalaj’ın, kurulduğu 1972 yılından bu yana faaliyet hacmini istikrarlı bir şekilde artırdığı ve Türkiye’de üretim gerçekleştiren 15 fabrikasına ek olarak yurtdışında yerleşik 3 fabrikası ve pazarlama ofisleriyle yurtiçi metal ambalaj pazarının lider üreticisi konumunda yer aldığı belirtildi.

JCR Eurasia Rating’ten yapılan açıklamada, “JCR Eurasia Rating, Sarten Ambalaj ve bağlı ortaklarının konsolide finansal yapısı ile mevcut ve planlanan tahvil ihraçlarının nakit akımlarının periyodik gözden geçirilmesi sürecinde firmayı yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirdi. Ayrıca Sarten’in uzun vadeli ulusal notunu ‘A- (Trk)’den ‘A (Trk)’ seviyesine yükseltti, görünümünü ise “Stabil” olarak açıkladı. Uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlar ile söz konusu notlara ilişkin görünüm ise ülke tavanı olan ‘BBB-/Negatif’ seviyesinde sınırlandırılmıştır.” denildi.



TÜRK SANAYİSİNİ AMBALAJLAMAYA DEVAM



Gerçekleştirilen not değişimi hakkında görüşlerini dile getiren Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, “Şirket olarak büyümemizi istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz. JCR tarafından yapılan açıklamada yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride gösterilmekten mutluluk duyduk. Yatırımcılarımızın da bize olan güvenlerini boşa çıkarmadığımızı gördük. Biz hep üst seviyeleri hedefliyoruz. Sarten Ambalaj olarak istikrarlı büyümemizi sürdürüp, Türk sanayisini ambalajlamaya devam edeceğiz.” dedi.



KALİFİYE İNSAN KAYNAĞI İÇİN SARTEN AKADEMİ



Açıklamada, 2005 yılında hayata geçirdiği Ar-Ge departmanı ile ambalaj sektörünün en büyük Ar-Ge departmanına sahip olan Sarten’in hızlı büyüme neticesinde ortaya çıkan kalifiye insan kaynağı açığını karşılamak maksadıyla 2008 yılında Sarten Akademi’yi kurduğu belirtildi. Ayrıca, 2018 yılı itibarıyla, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından hazırlanan ISO 500 sıralamasında üretimden satış hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük 108. sanayi kuruluşu olan Sarten’in, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) tarafından hazırlanan 2018 yılı ihracatçı firmalar sıralamasında ise Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren 171. firması olarak konumlandığı söylendi.