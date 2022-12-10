Jeep ürün gamının ilk modeli: Avenger

Avrupa pazarlarına uygun kompakt boyutları ve teknolojik özellikleriyle Jeep’in tamamen elektrikli araçlar ürün gamına öncülük eden Avenger aynı zamanda Jeep’in dünyada sıfır emisyonlu lider SUV markası olma yolundaki, küresel elektrifikasyon stratejisinin de önemli bir adımını temsil ediyor.

Jeep Avenger’da standart olarak yer alan Selec-Terrain® ve Eğim İniş Kontrolü, otomobilin yerden yüksek yapısının ve üstün yaklaşma ve uzaklaşma açılarının da sayesinde ona gelişmiş beceriler sağlıyor. Jeep Avenger, yeni bir elektrikli motor ile yeni bir bataryayı birleştiren yeni nesil 400 Volt elektrikli güç-aktarma sistemi ile donatılıyor. Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 km sürüş menzili için, sadece 3 dakika şarj yeterli oluyor. Ayrıca, bataryalar yüzde 20’den yüzde 80’e yalnızca 24 dakikalık bir sürede şarj oluyor. Tüm bu özellikler onu, sınıfındaki geleneksel oyuncular dışında Jeep marka sıfır emisyonlu bir alternatif arayanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor. Kompakt boyutları, geniş iç mekânı ile Jeep Avenger, modern bir tasarım arayan aktif yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedefliyor.

Jeep markasını B-SUV segmentinde temsil eden Renegade modelinin altında konumlandırılan Avenger 4 metre uzunluğunda ve bir kompakt SUV olarak hacim açısından Avrupa’nın en büyük ikinci segmenti olan ve hızla büyüyen B-SUV segmentinde yer alıyor.

Bir Jeep SUV’un en önemli özelliklerinden biri 4xe plug-in hibrit teknolojisi ve şimdi bu yeteneklerine tamamen elektrikli güç aktarma organlarını ilave ederek daha sürdürülebilir bir yaklaşım sergiliyor. Yeni Avenger, standart olarak Selec-Terrain® ve Eğim İniş Kontrolü ile donatılan ilk önden çekişli Jeep aracı. Etkileyici yaklaşma ve uzaklaşma açıları ve yerden yüksek yapı onu segmentte bir referans haline getiriyor.

Selec-Terrain®; günlük sürüş için Normal, menzili artırmak için Eko, daha fazla sürüş keyfi için Spor, buzlu yollarda veya patikalarda maksimum çekiş için Kar, çamur performansını iyileştirmek için Çamur ve kumlu zeminde batmamak için Kum olmak üzere altı sürüş modunu kullanıma sunuyor.