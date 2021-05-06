Jeff Bezos, 2 milyar dolar tutarında Amazon hissesi sattı

ABD Menkul Kıymetler Ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimlere göre Jeff Bezos bu hafta yaklaşık 2 milyar dolar değerinde olan 739 bin Amazon hissesi sattı. Bezos’un bu yıl 2 milyon hisse daha satması bekleniyor.

Jeff Bezos, pazartesi günü yaklaşık 1,27 milyar dolarlık Amazon hisse senedi sattıktan sonra salı günü kabaca 684 milyon dolar değerinde Amazon hissesi daha sattı ve son iki günde yaklaşık 1,95 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satmış oldu.

İşlemler, başvurulara göre önceden düzenlenmiş bir ticaret planının parçası olarak yapıldı. Satışlar, Amazon'un ilk çeyrek kazanç sonuçlarını bildirmesinden bir hafta sonra geldi ve işi, e-ticaret faaliyetindeki salgın kaynaklı artışla canlanmaya devam ederken piyasa beklentilerini alt üst etti.

Bezos, son yıllarda hisse senedi satışlarını hızlandırdı ve daha önce geçen şubat ayında yaklaşık 4,1 milyar dolar değerinde hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Bezos, geçtiğimiz kasım ayında ise yaklaşık 3 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satmıştı.

Bezos, satışlara rağmen Amazon.com'un yüzde 10'undan fazlasına sahip olmaya devam ediyor.

Amazon kurucusu daha önce, büyümeye devam eden uzay keşif şirketi Blue Origin'i finanse etmek için her yıl Amazon hisselerinde yaklaşık 1 milyar dolar satacağını söyledi ve çarşamba günü ilk astronot ekibini bu yaz uzaya fırlatacağını duyurdu. Bezos ayrıca, düşük gelirli topluluklarda eğitim sağlamak ve evsizlikle mücadele etmek için Eylül 2018'de kurduğu Birinci Gün Fonu'na ek sermaye ayırdı. Geçtiğimiz Kasım ayında fon, 32 gruba 98,5 milyon dolar hibe verdi.