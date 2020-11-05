Jeff Bezos, 3 milyar doların üzerinde Amazon hissesi sattı

05 Kasım 2020

SEC tarafından açıklanan kayıtlara göre, Bezos bu hafta Amazon'da 3 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirirken şirket hisselerinde bu yıl yaptığı toplam satış 10 milyar doları aştı. Bezos, Şubatta 4,1, Ağustosta da 3,1 milyar dolarlık satış yapmıştı. CEO'nun geçen yılki toplam satışı ise 2,8 milyar dolardı.

Bezos'un Amazon'da 53 milyon adet hissesi bulunuyor. Hisselerin piyasa değeri 170 milyar doları aşıyor.