Jeju Air 179 kişinin öldüğü uçak kazasının ardından bin 878 uçuşu askıya alıyor

Güney Kore’nin Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yankıları sürerken, kazaya adı karışan düşük maliyetli havayolu şirketi Jeju Air uçuş güvenliğini artırmak için harekete geçti.

Firmadan yapılan açıklamada, uçuş güvenliğini sağlamak ve dakikliği artırmak amacıyla yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanan toplam bin 878 uçuşun askıya alınacağı bildirildi. 29 Mart’a kadar sürecek süreçte 838 iç hat ve bin 40 dış hat uçuşunun iptal edileceği kaydedilen açıklamada, “Yolcularımıza verdiğimiz rahatsızlığı en aza indirmek için sefer düzenlemeleri yapmaya ya da iptal edilen uçuşlar için para iadesi gerçekleştirmeye çalışacağız " ifadeleri kullanıldı.

179 kişi hayatını kaybetmişti

Tayland’ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık’ta Muan Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, uçaktan yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu. Güney Kore Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından hemen sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde iniş yaptığını açıklamıştı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştı.

Güvenlik endişeleri artmıştı

Yapılan ilk incelemelerde kazaya karışan uçağın olaydan önceki 48 saat içinde 13 uçuş gerçekleştirdiği belirlenirken, Jeju Air’ın 2024 yılının ilk yarısında bakım nedeniyle en fazla uçuş gecikmesi yaşayan yerli havayolu firması olduğu ortaya çıkmıştı. Gelişmelerin güvenlik endişelerini artırması üzerine, Jeju Air Mart ayına dek uçuş sayılarını yüzde 10-15 oranında azaltmayı planladığını duyurmuştu.