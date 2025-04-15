Johnson & Johnson, ilk çeyrekte beklentileri aştı

Johnson & Johnson (J&J), 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü ilaç satışlarının etkisiyle analist beklentilerini aşan gelir ve kâr açıkladı. Özellikle multipl miyelom tedavisinde kullanılan Darzalex adlı ilacın satışlarındaki artış, şirketin ilaç segmentindeki büyümeye önemli katkı sağladı.

Şirketin üç aylık satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 21,89 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, analistlerin 21,56 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Hisse başına kâr beklentiyi aştı

J&J, düzeltilmiş bazda bu çeyrekte hisse başına 2,77 dolar kazanç elde etti. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışa işaret ederken, analistlerin 2,59 dolarlık tahminini geride bıraktı.

Yenilikçi ilaçlar birimi parladı

Şirketin yenilikçi ilaçlar birimi, özellikle kanser tedavilerinden elde edilen gelirlerle ilk çeyrekte güçlü bir performans sergiledi. Bu segmentin üç aylık satışları 13,87 milyar dolara yükselerek 13,43 milyar dolarlık analist beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Darzalex'in yanı sıra diğer onkoloji ve immünoloji ilaçlarının satışlarındaki artış da bu büyümeye katkı sundu.

Medtech gelirinde hafif sapma

J&J’nin medikal teknoloji birimi olan Medtech ise ilk çeyrekte 8,02 milyar dolar gelir sağladı. Bu, yıllık bazda yüzde 2,5’lik bir artışa işaret ederken, 8,17 milyar dolar seviyesindeki Wall Street beklentisinin hafif altında kaldı.

J&J, özellikle onkoloji alanındaki yatırımlarıyla gelecek çeyreklerde büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Şirketin yönetimi, yılın geri kalanında Ar-Ge faaliyetleri ve stratejik ürün lansmanlarıyla kârlılığı desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.