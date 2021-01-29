Johnson & Johnson tek doz başvurusu yapacak

Johnson & Johnson, ürettiği tek doz aşısının etkinliğinin bölgelere göre değiştiğini belirterek, aşı etkinliğinin ABD’de yüzde 72, Latin Amerika’da yüzde 66, Güney Afrika’da ise yüzde 57 olduğunu açıkladı.

Johnson & Johnson’ın aşısının diğer aşılara göre daha az etkili olsa da tek dozluk kullanım ve saklama kolaylığı ile kimi avantajlar sağlayacağı tahmin ediliyor.

Johnson & Johnson CEO’su Alex Gorsky, “Aşı çalışmalarında elde ettiğimiz başarı gurur verici olmasının yanı sıra herkesi ilgiliendiren küresel sağlık krizinde sağlığa verdiğimiz önemi gösteriyor” dedi.