Johnson&Johnson'dan ABD'de dev yatırım! 4 yıl hedefi: 55 milyar dolar

ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, gelecek dört yıl içinde ABD'de 55 milyar doların üzerinde üretim, araştırma-geliştirme ve teknoloji yatırımı yapacağını duyurdu.

100 milyar dolarlık etki

AA'da yer alan habere göre, artan yatırımla birlikte Şirket'in ABD'deki yıllık ekonomik etkisinin 100 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, bunun önceki dört yıla kıyasla yatırımda yüzde 25'lik bir artışı temsil ettiği ve North Carolina eyaletinde bugün temeli atılan tesisin yanı sıra üç yeni ileri üretim tesisi ile mevcut tesislerin genişletilmesini kapsadığı belirtildi.

Söz konusu yatırımlarla, onkoloji, nörobilim, immünoloji, kardiyovasküler hastalıklar ve robotik cerrahi gibi alanlarda tedaviler geliştirmeye yönelik kapsamlı AR-GE altyapısı yatırımlarına da kaynak ayrılmasının öngörüldüğü bildirildi.