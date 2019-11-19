19 Kasım 2019

Geçtiğimiz Haziran ayında Türk pazarına giriş yapan ve Türk satıcıları aktif olarak platformuna dahil eden e-ticaret platformu Joom, Türkiye’de kendi lojistik şirketini kurdu.

İstanbul’daki operasyonun Türk üreticilerin Joom ile çalışmasını büyük ölçüde kolaylaştıracağını ve malların teslimat kalitesini artıracağını belirten Joom Türkiye İş Geliştirme Müdürü Alexander Zaitsev, “Biz Türkiye'den Joom siparişlerinin teslimatını güvenilir, hızlı ve ucuz hale getirmeyi planlıyoruz. Bu sadece yeni üretici ve markaları çekmemize yardım etmeyecek, aynı zamanda zaten yanımızda olanlar için de niteliksel olarak yeni bir hizmet düzeyi sağlayacaktır. Türk tüccarların potansiyelinin son derece yüksek olduğuna inanıyoruz. Hedefimiz, Avrupa, Rusya ve dünyanın diğer bölgelerindeki müşterilerimizin yüksek kaliteli Türk malı ve yurtdışından alımları için en iyi hizmeti alabilmeleri adına Türk tüccarlarına dünya genelinde ticaretleri için en uygun koşulları sağlamaktır” diye konuştu.

2019 Haziran ayında Türk pazarına giriş yaptıklarınnı ve Türk satıcıların aktif olarak platformuna dahil edildiğini hatırlatan Zaitsev, o günden bu yana Hepsiburada gibi büyük oyuncular da dahil olmak üzere onlarca üreticinin Joom sayesinde markalarını tüm dünyaya gönderme fırsatı elde ettiğini söyledi.

Alexander Zaitsev, Joom Logistics’in İstanbul’da açılması ile üreticiler için önemli avantajlar sağlayacağını belirterek, şu bilgilendirmeyi yaptı:

Üreticinin gönderiyi Joom Logistics’e zamanında teslim etmesi yeterli. Geriye kalan kabul etme işleminden alıcıya göndermeye kadar olan tüm süreci Joom Logistics kendisi yürütecek.

Joom Logistics Türk üreticilerin mallarının satışına olumlu etki edecek en uygun tarifeler esasında optimal bir sınıfla teslimatı sağlayacak.

Türk üreticiler KDV iadesi için gerekli tüm belgeleri alacaklar.

İlgili şartların uygulandığı ülkelerdeki müşterilerin pasaport verilerini toplama sorununu da çözeceğiz. Bu durum gönderinin teslim hızına olumlu etki yapacak.