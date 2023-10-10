JPMorgan, BİM'in hedef fiyatını yeniledi!

2023 yılının 2. çeyreğinde 2,84 milyar TL net dönem kârı elde eden BİM'in hedef fiyatı güncellendi. Daha önce de birçok kurum hedef fiyatı güncellemesi yapmıştı.

JPMorgan

JPMorgan, BİM Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 205 TL’den 436 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “ağırlığını arttır” olarak sürdürdü.