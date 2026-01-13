JPMorgan'ın kârı son çeyrekte geriledi, gelir beklentileri aştı

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın bu dönemdeki kârı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sınırlı bir gerileme gösterdi.

JPMorgan, dördüncü çeyrekte hisse başına 4,63 dolar kâr elde ederken, net kâr 13,03 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde banka, hisse başına 4,81 dolar kâr açıklamış, net kârı ise yaklaşık 14 milyar dolar olmuştu.

Yıllık bazda kârdaki düşüşte, Goldman Sachs'ten Apple ile yapılan kredi kartı anlaşmasının devralınmasına bağlı tek seferlik giderlerin etkili olduğu belirtildi. Düzeltilmiş verilere göre ise banka, söz konusu çeyrekte hisse başına 5,23 dolar kâr elde etti. Bu rakam, piyasanın 4,7 dolar seviyesindeki beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Gelir tarafında ise JPMorgan'ın performansı güçlü seyrini sürdürdü. Bankanın dördüncü çeyrek toplam gelirleri 45,8 milyar dolara ulaşarak 44,7 milyar dolarlık piyasa tahminini aştı. Aynı dönemde kredi zararları için ayrılan karşılık tutarı 4,65 milyar dolar olarak açıklandı.

JPMorgan CEO'sundan değerlendirme

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin genel olarak dayanıklılığını koruduğunu belirterek tüketici harcamalarının devam ettiğini ve işletmelerin büyük ölçüde sağlıklı bir görünüm sergilediğini ifade etti.

İş gücü piyasasında bir yumuşama gözlendiğini dile getiren Dimon, buna rağmen koşulların bozulduğuna dair güçlü bir sinyal bulunmadığını vurguladı. Dimon ayrıca, piyasaların jeopolitik riskler, kalıcı enflasyon ihtimali ve yüksek varlık fiyatları gibi unsurları yeterince fiyatlamadığına dikkat çekti