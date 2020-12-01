Saruhan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kaave Roastery, mağaza yatırımlarına devam ediyor. Yeni durağı Üsküdar Nevçarşı AVM olan markanın, 150 metrekare büyüklüğündeki Nevçarşı AVM mağazasının geniş bir dış otuma alanı bulunuyor. Pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlamalardan ötürü mağazada şu anda sadece al-götür servisi hizmeti veriliyor.

Pandemiye rağmen yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Saruhan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Selim Saruhan, “Holdingimiz bünyesinde yer alan tüm markalarımızda olduğu gibi Kaave Roastery’de de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek yurt ekonomisine ve sıcak içecek pazarına katma değer sağlıyoruz. Şu anda üçüncü mağazamızı Üsküdar Nevçarşı AVM’de kahveseverlerin hizmetine açtık. Nitelikli ve kaliteli kahvelerimizin yanında özel yiyecek menümüz ile de kısa sürede misafirlerimizin gözdesi olacağını düşünüyorum. Yapacağımız yatırımlarla Kaave Roastery’i hızla büyütüp pazarda söz sahibi bir marka olmasını hedefliyoruz. Kendi tesislerimizde işlediğimiz kaliteli kahve çekirdeklerini Türkiye’nin her yerine pazarlama hedefimiz de bulunuyor. Gerek iş partneri, gerekse de franchising anlamında birçok girişimci ve firma ile görüşmelerimiz devam ediyor. Deneyimli ekibimiz ile önümüzdeki dönemde bu titiz çalışmalarımızın olumlu yansımalarını göreceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.