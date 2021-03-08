Kozmetik malzemelerini 5 kıta ve 80’den fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirten Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, 2018’in ihracat lideri olduklarını hatırlattı.

Renkli kozmetik sektöründe Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduklarını belirten Zengin, "Dünyanın en büyük markalarının çözüm ortağıyız. Tüm bu başarıların kaynağı kadın çalışan popülasyonumuzun yüksek olması. Kadın çalışan sayısı ile başarı arasında doğru orantı var. Kadın çalışanlar işletmelerin büyümesine katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

"Kadın çalışan popülasyonu yüksek bir şirketiz"

Giz Kozmetik'in kadınların aktif olduğu, üretime ve yönetime doğrudan katıldığı bir yapıyla faaliyetlerini sürdürdüğü için başarılı olduğunu söyleyen İbrahim Zengin, “Kadınların dikkatli, titiz ve sabırlı yaklaşımı, firmamızı dünya ile yarışan bir kaliteye ulaştırıyor. Ürünlerimizin yüzde 90’ı kadınlara sesleniyor. Bu sebeple Ar-Ge’den laboratuvara, üretimden pazarlamaya kadın çalışan popülasyonu yüksek bir şirketiz. İstihdamın yaklaşık yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor. Bu da beraberinde sürdürülebilir kaliteyi getiriyor.” şeklinde konuştu.