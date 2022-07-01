Kadın çiftçilere 35 milyon liralık katma değer

Kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding Kadın Platformu, sözleşmeli kadın çiftçileri destekleme hedefiyle yeni bir projeye imza attı.

Yıldız Holding Kadın Platformu’nun öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilecek Tarımın Kadın Yıldızları projesinde, Kerevitaş’ın Superfresh markası için sözleşmeli kadın çiftçilere 2025 yılına kadar 5 bin ton yaş meyve sebze alım garantisi verilecek ve 35 milyon TL tutarında değer yaratılacak. Projede ayrıca kadın çiftçilere Yıldız Holding Kadın Platformu tarafından 500 bin TL tutarında teşvik de sağlanacak.

“Proje kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacak”

Projeyle ilgili ayrıntıların aktarıldığı basın toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Kırsala kalkınmaya yönelik projeler, aynı zamanda ülkemizin kalkınması için de yürütülen pek çok çalışmanın merkezinde yer alıyor. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kırsaldaki kadınlarımızı desteklemek adına hayata geçirilen projelere büyük önem veriyoruz. Türkiye’de gıda sanayine öncülük eden Yıldız Holding bünyesinde bu çalışmanın başlamış olmasından ayrıca mutluluk duyduk. Kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin sayısının daha da artması en büyük dileğimiz.” dedi.

“Kadın çiftçilerimizin tedarikteki oranını yüzde 100 artıracağız”

2021 yılında Yıldız Holding ve şirketlerindeki fırsat eşitliği uygulamalarına süreklilik kazandırmak ve Türkiye genelinde kadınların iş yaşamında daha görünür olması amacıyla ‘Yıldız Holding Kadın Platformu’nu kurduklarını hatırlatan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını ve paydaşlarıyla etkin işbirlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Platformu kurarken sadece Yıldız Holding çalışanlarının değil aynı zamanda tedarik zincirinde yer alan binlerce kadın için de fırsat eşitliği temelli uygulamalara ivme kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Ülker, “Bu anlayıştan yola çıkarak ülkemizin en büyük tarımsal hammadde tedarikçilerinden biri olan Superfresh ile sözleşmeli kadın çiftçilerimizden doğrudan ürün alımı gerçekleştireceğimiz önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bugün Bakanlığımızın desteğiyle açıkladığımız bu projemizle tedarik altyapımızda kadınların oranını güçlü bir şekilde artırmak için düğmeye basmış olduk. Superfresh’in tedarik zincirindeki kadın çiftçilere güvence ve finansman sağlayacak bu projemizle önümüzdeki üç yıl içinde kadın çiftçi oranımızı yüzde 100 artıracağız.” şeklinde konuştu.

“Topyekün bir dönüşüme katkı sağlıyoruz”

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ise, Kadın Platformu’nun Yıldız Holding ve şirketlerinde örnek uygulamalara hız verip, Türkiye’de fırsat eşitliği alanında topyekûn bir dönüşüme destek olmayı amaçladığını söyledi. Bu kapsamda kadın çiftçilerle önemli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirten Mutuş, şimdi de Tarımın Kadın Yıldızları projesini başlattıklarını aktardı. Mutuş, sözleşmeli kadın çiftçilere Superfresh markalı ürünlerde kullanılmak üzere 3 yıl boyunca doğrudan alım garantisi verdiklerini anlattı.