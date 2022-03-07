Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülü FDN Grubu’nun oldu

Otomotiv başta olmak üzere enerji, sigorta ve madencilik sektörlerindeki faaliyetlerini 34 yılı aşkın süredir devam ettiren FDN Grubu, toplumsal bilinci artırmak için hayata geçirdiği çalışmalarına devam ediyor. Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve odağında kadın olan; eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, kadın gücünün desteklenmesi, işte ve eğitimde fırsat eşitliği, toplumsal bilinç oluşturma gibi konularda projeler üretip hayata geçiren markalara verilen “Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülü”nün sahibi ‘’ Kalıplara Sığmayan Kızım Var Benim’’ projesi ile FDN Grubu oldu.

“Kalıplara Sığmayan Kızım Var Benim” projesiyle 170 bin kişiye ulaştı

Kadın erkek eşitliği, cinsiyete bağlı ayrım gibi unsurların önüne geçilebilmesi için en temelde kız çocuklarının eşit ve özgür yetiştirilerek, kalıplardan arındırılması gerektiğine sosyal medyada hayata geçirdiği farkındalık kampanyası ile dikkat çeken “Kalıplara Sığmayan Kızım Var Benim” projesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde hayata geçirildi.

FDN Grubu’nun sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 170 bin kişiye ulaşan ve 250 binin üzerinde görüntülenme sağlayan kampanya, toplumsal rollerin cinsiyete bağlı olarak şekillenmemesi gerektiğine, cinsiyet eşitliği konularında insanların bilinçlendirilmesine ve farkındalık oluşturulmasına katkı sağladı.

"Otomotiv sektöründeki erkek egemen algısını kırmak istiyoruz"

Grup olarak eşitlik ilkesinin her zaman şirket prensipleri arasında yer aldığının altını çizen FDN Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, sosyal sorumluluk içeren her davranışı yönetim anlayışı olarak benimsediklerini ve faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde kadın erkek eşitliğine dikkat çekmeyi hedeflediklerini aktardı. Fidan, " Grup olarak 2018 yılında toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz değeri Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Platformu'nun imzacıları arasında yer alarak küresel çapta tasdik ettik. Bu kapsamda kadının güçlenmesi prensiplerini şirketimizde uyguluyor, kadınların ve erkeklerin iş hayatında; gerek ücret gerekse sosyal haklar noktasında eşit olduğunu benimsiyoruz. Diğer yandan erkek egemen bir sektör olan otomotiv sektöründeki bu algıyı kırmak ise temel hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Kurumsal sosyal sorumluluk politikası gereği sadece iş hayatında değil her alanda kadın erkek eşitliğini savunduklarını aktaran Fidan sözlerine şöyle devam etti:

" Grup olarak bu politikamızı destekleyen birçok proje ve kampanya yürütüyor, sosyal medya hesaplarımız üzerinden farkındalık yaratmaya gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde okuma yazma oranlarındaki kadın erkek eşitsizliğine ve kadınların okuma yazma oranlarının artırılmasına dikkat çekmek için ‘’Güçlü Kızlar’’ ismiyle bir farkındalık kampanyası başlatmıştık. Amacımız bu gibi projelerin sürdürülebilir olmasını sağlamak."

STK işbirlikleri her zaman gündemimizde

Cinsiyet eşitliği konusunda ilgili STK’lar ile çalıştıklarını ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Kadın Dayanışma Vakfı ile işbirliklerinin sürekli olarak devam ettiği aktaran Fidan; "Çalışanlarımızın doğum günlerini eşitlik ilkesini benimseyen Kadın Dayanışma Vakfı’na bağış yaparak kutluyoruz. İstanbul Maratonunda ise iş hayatına ara vermiş kadınların tekrar iş hayatına kazandırılmasına ilişkin olarak “YENİDEN BİZ” derneği ile işbirliği içerisinde koşarak farkındalık yaratmayı amaçladık." dedi.