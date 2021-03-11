Kadın eliyle büyüyen bir marka: Çemen’s

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri’nin yöresel yemek kültürünü Çemen’s markasıyla yaşatan Tiritoğlu, hem üretimini artırmaya hem de ekibini büyütmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 yıl önce Kayseri’de başlayan kuruluş hikâyesinin bugün ‘ustasının elinden’ sloganıyla devam ettiğini söyleyen Tiritoğlu, “Kayseri’de tamamı kadınlardan oluşan ekibimizle ürettiğimiz ürünlerimizi Çemen’s Gurme mağazalarımızda ve Çemen’s Mutfak’ta müşterilerimize sunuyoruz” dedi. İlk olarak 2010 yılında Kayseri’de açılan Çemen's Gurme’nin mağaza sayısının şu anda Kayseri’de 3’e ulaştığını açıklayan Tiritoğlu, “Çemen’s Gurme, Kayseri'de yaygın olan geleneksel mağazaların dışına çıkarak farklı bir anlayışla hizmet veriyor. Çemen's Mutfak ile de özel ve yöresel lezzetleri restoranlarımızda sunuyoruz” dedi. Tiritoğlu, “Üretim merkezimizde, üretimin her aşamasında bulunan 35 kadın personelimiz, bünyemizde bulunan çalışma arkadaşlarımızın yüzde 54’ünü oluşturuyor. Buradan da anlaşılacağı üzere Çemen’s ekibinin yarısından fazlasında kadınlarımızı istihdam ediyoruz” diye konuştu.