Kadın girişimciler için 10 milyar liralık destek

Halkbank, girişimcilere yö­nelik sunduğu destekleri artı­rarak devam ediyor. 2021 yılın­dan bu yana yaklaşık 280 bin kadın girişimciye 140 milyar TL finansman sağlayan banka, KGF kefaletli “Aile ve Nüfus 10 Yılına Özel Kadın Girişimci Kredisi”ni hayata geçirdi.

Kre­diye ilişkin detayları paylaşan Halkbank Genel Müdürü Re­cep Süleyman Özdil, “Toplam limiti 10 milyar TL olan kredi­mizden, mikro ölçekli işletme sahibi kadınlar, vergi muafiyet belgesi sahibi kadın girişimci­ler, kadın kooperatifleri ve dü­şük tutarlı finansman ihtiyacı olan kadın esnaf ve sanatkârlar faydalanabilecek. Kredimiz, girişimci başına azami 100 bin TL, yıllık yüzde 32 faiz oranıy­la kullandırılacak. 6 ay anapa­ra ödemesiz olmak üzere 12 ay­dan 36 aya kadar da vade imkâ­nı sunuyoruz” dedi.

Üreten Kadınlar Yarışması’na başvurular sürüyor

Bu arada Halkbank’ın Üre­ten Kadınlar Yarışması’nın 6’ncı dönem başvuruları da sü­rüyor. Altıncı dönem başvuru­ları 1 Kasım 2026 tarihine ka­dar devam edecek olan Üreten Kadınlar Yarışması’na da de­ğinen Recep Süleyman Özdil, şunları söyledi:

“Girişimcilik ekosisteminde güçlü bir markaya dönüşen ya­rışmamız için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl ya­rışmamızda görev alacak jüri üyelerimiz de belli oldu. Alanın­da uzman, birbirinden değerli isimlerin değerlendirmeleriyle başarılı kadın girişimcilerimi­zi ödüllendireceğiz. Halkbank olarak; kadın girişimcilerin emeğini ve başarılarını görünür kılmaya ve yeni başarı hikâyele­rinin ortaya çıkmasına destek olmayı sürdüreceğiz.”

HUBrica Girişimcilik Merkezi açılıyor

Recep Süleyman Özdil, girişimcilik ekosistemine sağlanan desteğin finansmanla sınırlı olmadığını, yeni girişimcilik merkezinin de müjdesini verdi. Özdil, “Girişimcilerimizin iş geliştirme ve ölçeklenme süreçlerine destek oluyoruz. Şimdi bu desteğimizi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri’nde hayata geçireceğimiz Halkbank HUBrica Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Merkezimiz, girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarının bir araya geleceği bir buluşma noktası olacak” diye konuştu.