Kadın girişimcilere 5 yılda 225 milyar TL’lik finansman
20 yıla yakın süredir girişimcilik ekosistemini destekleyen Garanti BBVA, biri kadın diğer teknoloji odaklı iki program yürütüyor. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, son 5 yılda kadın girişimcilere 225 milyar TL finansman sağladıklarını belirtirken, “Omuz verdiğimiz 60 teknoloji tabanlı girişimin yatırım hacmi 40 milyon dolara ulaştı” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Garanti BBVA, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimine 20 yıla yakındır katkı sağlıyor. Kadın girişimcilere yönelik bir programla başlayan yolculuk, bugün teknoloji tabanlı girişimlere ve farklı sektörlerdeki yenilikçi çözümlere uzanan güçlü bir destek ağına dönüştü.
Bu yolculuğun en yakın tanığı ise 28 yıllık kariyeri boyunca Garanti BBVA’da farklı pozisyonlarda önemli görevler üstlenen Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya. Kadın girişimciliği için ilk adımların atıldığı dönemi çok iyi hatırladığını kaydeden Kaya, DÜNYA Gazetesi’ne verdiği röportajda, girişimciliğin gelişimi adına yapılan çalışmaları ve elde edilen sonuçları rakamsal veriler üzerinden değerlendirdi.
Kadınlar, toplumsal kalkınmayı hızlandıran güç
Kadınların ekonomide daha fazla yer almasının sadece bireysel başarılarla sınırlı kalmadığını, toplumsal kalkınmayı hızlandıran bir güç olduğunu bundan 20 yıl önce fark ettiklerini kaydeden Kaya, “2005 yılında Türkiye’nin ilk Kadın Girişimci Programı’nı hayata geçirdik. Biz bu programa başladığımızda Türkiye’deki kadın girişimci oranı %5’ti. Şu an %12. Türkiye Kadın Girişimci Yarışması bir ilkti ve ilk sene tek kategori için 103 başvuru almıştık. Şimdi toplam başvuru sayısı 48 bine geldi. Hatta bu sene yeni başvurularla 50 bini geçmeyi hedefliyoruz” dedi.
3 milyon TL’lik ödül sunulacak
Kaya, Garanti BBVA olarak, kadın girişimciliği konusunda çok yönlü bir yaklaşımları olduğunu, bunu da 4 başlık altında sürdürdüklerini söyleyerek, “Birincisi, elbette finansman. Girişimciliğin en zor tarafı bu. Son 5 yılda kadın girişimcilere sağladığımız finansman tutarı 225 milyar TL’ye ulaştı. Bu bizim için sadece bir sayı değil, hayatlara dokunmuş somut bir destek. Bir başka odağımız eğitim. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile kurduğumuz Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’nde 6 bin kadın girişimcinin gelişimine katkı sağladık.
Bugün bile mezunlarımızla iletişim hâlindeyiz, onların hikâyelerini izlemek en kıymetli çıktılardan biri. Yeni pazarlara açılma başlığı altında ise KAGİDER’le birlikte yürüttüğümüz Ticaretin Kadınları etkinliklerimizde kadın tedarikçilerin kurumlarla iş birliği yapıp yeni pazarlara açılmalarına, bu yönde yeni ilişkiler geliştirmelerine destek veriyor, yol gösteriyoruz.
Bugüne kadar platforma kayıtlı kadın girişimci sayısı 2 bine yaklaştı. Kadınları cesaretlendirmenin de başarı yolunda kritik olduğuna inanıyor ve bu amaçla Kadın Girişimci Yarışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Son 20 yılda 78 kadın girişimci yarışmamızdan ödül aldı. Bu yıl yarışmada 5 ayrı kategoride toplam 3 milyon TL ödül kadın girişimcilere sunulacak” diye konuştu.
Desteklenen girişimlerin yatırım hacmi 40 milyon $
Bankanın 2015 yılında hayata geçirdiği Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı’ndan da söz eden Kaya, bu programla teknoloji tabanlı girişimcilere mentorluk, iş birliği, network ve ofis desteği sunarak bugüne kadar 60’a yakın girişimi desteklediklerini anlattı.
Kaya, bu girişimlerin toplam yatırım hacminin 40 milyon dolara yaklaştığını ekleyerek, “E-ticarette mikro ve küçük işletmelere lojistik çözümler sağlayan Navlungo 6,5 milyon dolar, atık yönetiminde döngüsel ekonomi yaratan Fazla ise 1 milyon dolar yatırım aldı. Yolu bizimle keşisen girişimlerin başarıları bizi çok gururlandırıyor” dedi.
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, programın vizyonunu şöyle özetliyor: “Hedefimiz, girişimcilik ekosistemindeki tecrübemizi teknoloji tabanlı girişimlerin büyümesi ve sürdürülebilir işletmeler olması için kullanmak. Değişime ayak uydurmanın yolu da yeni fikirleri benimsemekten ve çevik zihinlerle iş birliği yapmaktan geçiyor.”
Girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını dikkate alarak yenilenen program, 2025 yılı itibarıyla Garanti BBVA Partners Tech adıyla yoluna devam ediyor. Programın odağı; üretken yapay zekâ, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik gibi stratejik alanlarda ölçeklenebilir iş modelleri geliştiren teknoloji girişimleri. Yeni dönemde seçilen girişimler arasında Artiwise, Malwation – Threat Zone, SCP Eye On Blue, Grispi ve Skymod gibi geleceğe yön veren çözümler bulunuyor.
Son başvuru tarihi 15 Kasım
Kadın girişimcilerin görünürlüğünü artırmayı hedefleyen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın yıllar içinde “Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan”, “Teknolojide Gelecek Vadeden”, “Sosyal Etki Girişimi” ve “Türkiye’nin Kadın Kooperatifi” kategorilerinin eklendiğinin bilgisini veren Kaya, şöyle konuştu: “Şubat ayında 18. kez düzenlenen törende Arksigner, Gaia Oliva, Shipsider Denizcilik, Studio Potato gibi şirketlerin kadın kurucuları ödül aldı.
Türkiye’nin Kadın Kooperatifi’ ödülü ise Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi’ne verildi. 19. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular 15 Kasım’a kadar kabul ediliyor. Garanti BBVA, hem teknoloji girişimlerine hem de kadın girişimcilere sunduğu bu desteklerle Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal dönüşümünde öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor.
Cesaretlendirme iyi iş yapmada motivasyon kaynağı
Kadın girişimciliği konusunda işlerini ekosistemdeki ihtiyaçlardan yola çıkarak şekillendirdiklerini anlatan Kaya, bu ihtiyaçları şöyle sıraladı: "Bir girişimin ilk aşamada ve gelişim aşamasında ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlanması olmazsa olmaz. Bilgiye erişim. İşini kurduktan sonra sağlıklı büyütebilmesi için bir kapasite artışına ihtiyaç duyuyor. Bunun için de gereken eğitim/bilgilendirme imkânlarına erişim sağlaması çok önemli. Ürünlerini satabilmek ve büyüyebilmek için yeni müşteri ve pazarlara ihtiyacı var. Başarı yolunda belki de en önemlilerinden biri cesaretlendirilme, işini daha iyi yapma konusunda motive edici bir unsur. Bununla birlikte kadınlar kendilerine örnek alabilecekler rol modeller sayesinde de cesaretleniyor."