Kadın girişimcilere 5 yılda 225 milyar TL’lik finansman

Sevilay ÇOBAN

Garanti BBVA, Türkiye’de girişimcilik ekosiste­minin gelişimine 20 yı­la yakındır katkı sağlıyor. Kadın girişimcilere yönelik bir prog­ramla başlayan yolculuk, bu­gün teknoloji tabanlı girişimle­re ve farklı sektörlerdeki yeni­likçi çözümlere uzanan güçlü bir destek ağına dönüştü.

Bu yolculuğun en yakın tanığı ise 28 yıllık kariyeri boyunca Ga­ranti BBVA’da farklı pozisyon­larda önemli görevler üstlenen Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya. Kadın girişimciliği için ilk adımların atıldığı dönemi çok iyi hatırladığını kaydeden Ka­ya, DÜNYA Gazetesi’ne verdiği röportajda, girişimciliğin gelişi­mi adına yapılan çalışmaları ve elde edilen sonuçları rakamsal veriler üzerinden değerlendirdi.

Kadınlar, toplumsal kalkınmayı hızlandıran güç

Kadınların ekonomide da­ha fazla yer almasının sadece bireysel başarılarla sınırlı kal­madığını, toplumsal kalkınma­yı hızlandıran bir güç olduğu­nu bundan 20 yıl önce fark et­tiklerini kaydeden Kaya, “2005 yılında Türkiye’nin ilk Kadın Girişimci Programı’nı hayata geçirdik. Biz bu programa baş­ladığımızda Türkiye’deki ka­dın girişimci oranı %5’ti. Şu an %12. Türkiye Kadın Girişimci Yarışması bir ilkti ve ilk sene tek kategori için 103 başvuru almış­tık. Şimdi toplam başvuru sayısı 48 bine geldi. Hatta bu sene ye­ni başvurularla 50 bini geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

3 milyon TL’lik ödül sunulacak

Kaya, Garanti BBVA olarak, kadın girişimciliği konusunda çok yönlü bir yaklaşımları ol­duğunu, bunu da 4 başlık altın­da sürdürdüklerini söyleyerek, “Birincisi, elbette finansman. Girişimciliğin en zor tarafı bu. Son 5 yılda kadın girişimcile­re sağladığımız finansman tu­tarı 225 milyar TL’ye ulaştı. Bu bizim için sadece bir sayı değil, hayatlara dokunmuş somut bir destek. Bir başka odağımız eği­tim. Boğaziçi Üniversitesi Ya­şamboyu Eğitim Merkezi ile kurduğumuz Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’nde 6 bin kadın girişimcinin gelişimine katkı sağladık.

Bugün bile me­zunlarımızla iletişim hâlinde­yiz, onların hikâyelerini izle­mek en kıymetli çıktılardan bi­ri. Yeni pazarlara açılma başlığı altında ise KAGİDER’le bir­likte yürüttüğümüz Ticare­tin Kadınları etkinlikleri­mizde kadın tedarikçilerin kurumlarla iş birliği yapıp yeni pazarlara açılma­larına, bu yönde yeni ilişkiler ge­liştirmelerine destek veriyor, yol gösteriyo­ruz.

Bugüne kadar platfor­ma kayıtlı ka­dın girişimci sayısı 2 bine yaklaştı. Ka­dınları cesaretlendirmenin de başarı yolunda kritik olduğu­na inanıyor ve bu amaçla Kadın Girişimci Yarışmamızı kararlı­lıkla sürdürüyoruz. Son 20 yıl­da 78 kadın girişimci yarışma­mızdan ödül aldı. Bu yıl yarış­mada 5 ayrı kategoride toplam 3 milyon TL ödül kadın girişim­cilere sunulacak” diye konuştu.

Desteklenen girişimlerin yatırım hacmi 40 milyon $

Bankanın 2015 yılında haya­ta geçirdiği Garan­ti BBVA Partners Girişim Hızlan­dırma Prog­ramı’ndan da söz eden Ka­ya, bu prog­ramla tekno­loji tabanlı girişimcilere men­torluk, iş birliği, network ve ofis desteği sunarak bugüne kadar 60’a yakın girişimi destekledik­lerini anlattı.

Kaya, bu girişim­lerin toplam yatırım hacminin 40 milyon dolara yaklaştığını ekleyerek, “E-ticarette mikro ve küçük işletmelere lojistik çö­zümler sağlayan Navlungo 6,5 milyon dolar, atık yönetiminde döngüsel ekonomi yaratan Faz­la ise 1 milyon dolar yatırım aldı. Yolu bizimle keşisen girişimle­rin başarıları bizi çok gururlan­dırıyor” dedi.

Garanti BBVA Ge­nel Müdür Yardımcısı Sibel Ka­ya, programın vizyonunu şöyle özetliyor: “Hedefimiz, girişim­cilik ekosistemindeki tecrübe­mizi teknoloji tabanlı girişimle­rin büyümesi ve sürdürülebilir işletmeler olması için kullan­mak. Değişime ayak uydurma­nın yolu da yeni fikirleri benim­semekten ve çevik zihinlerle iş birliği yapmaktan geçiyor.”

Girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını dikkate alarak yenilenen program, 2025 yılı itibarıyla Garanti BBVA Part­ners Tech adıyla yoluna de­vam ediyor. Programın odağı; üretken yapay zekâ, siber gü­venlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik gibi strate­jik alanlarda ölçeklenebilir iş modelleri geliştiren teknoloji girişimleri. Yeni dönemde se­çilen girişimler arasında Ar­tiwise, Malwation – Threat Zone, SCP Eye On Blue, Gris­pi ve Skymod gibi geleceğe yön veren çözümler bulunuyor.

Son başvuru tarihi 15 Kasım

Kadın girişimcilerin görünürlüğünü artırmayı hedefleyen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın yıllar içinde “Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan”, “Teknolojide Gelecek Vadeden”, “Sosyal Etki Girişimi” ve “Türkiye’nin Kadın Kooperatifi” kategorilerinin eklendiğinin bilgisini veren Kaya, şöyle konuştu: “Şubat ayında 18. kez düzenlenen törende Arksigner, Gaia Oliva, Shipsider Denizcilik, Studio Potato gibi şirketlerin kadın kurucuları ödül aldı.

Türkiye’nin Kadın Kooperatifi’ ödülü ise Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi’ne verildi. 19. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular 15 Kasım’a kadar kabul ediliyor. Garanti BBVA, hem teknoloji girişimlerine hem de kadın girişimcilere sunduğu bu desteklerle Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal dönüşümünde öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor.

Cesaretlendirme iyi iş yapmada motivasyon kaynağı

Kadın girişimciliği konusunda işlerini ekosistemdeki ihtiyaçlardan yola çıkarak şekillendirdiklerini anlatan Kaya, bu ihtiyaçları şöyle sıraladı: "Bir girişimin ilk aşamada ve gelişim aşamasında ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlanması olmazsa olmaz. Bilgiye erişim. İşini kurduktan sonra sağlıklı büyütebilmesi için bir kapasite artışına ihtiyaç duyuyor. Bunun için de gereken eğitim/bilgilendirme imkânlarına erişim sağlaması çok önemli. Ürünlerini satabilmek ve büyüyebilmek için yeni müşteri ve pazarlara ihtiyacı var. Başarı yolunda belki de en önemlilerinden biri cesaretlendirilme, işini daha iyi yapma konusunda motive edici bir unsur. Bununla birlikte kadınlar kendilerine örnek alabilecekler rol modeller sayesinde de cesaretleniyor."