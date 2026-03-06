Kadın liderliği şirketlerin stratejik gücünü artırıyor

Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, kurumlarda üst yönetimin rolünün yalnızca karar alma süreçleriyle sınırlı olmadığını belirtti. Fidan’a göre üst yönetim, şirketlerin kurum kültürünü, risk anlayışını ve uzun vadeli büyüme vizyonunu şekillendiren en önemli yapılar arasında yer alıyor.

Bu nedenle kadınların üst yönetimde yer almasının temsiliyet meselesinin ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Fidan, kadın liderliğinin kurumların stratejik karar alma süreçlerine önemli katkı sağladığını söyledi. Fidan, “Kadınların üst yönetimdeki varlığı kurumların stratejik kapasitesine doğrudan yansıyor” dedi.

Çeşitlilik belirsizlik dönemlerinde avantaj sağlıyor

Günümüz iş dünyasında çeşitliliğin giderek daha önemli bir başlık haline geldiğini belirten Fidan, farklı bakış açılarına sahip yönetim ekiplerinin özellikle belirsizlik dönemlerinde daha dengeli kararlar alabildiğini ifade etti.

Fidan’a göre çeşitlilik, kurumların uzun vadeli düşünme refleksini korumasına ve paydaş odaklı yönetim anlayışının güçlenmesine katkı sağlıyor. Kadın liderliğinin inovasyon süreçlerinden risk yönetimine kadar pek çok alanda olumlu etkiler yarattığını belirten Fidan, bu yaklaşımın şirketlerin rekabet gücünü artırdığını dile getirdi.

Octet Türkiye’de kadın temsil oranı dikkat çekiyor

Octet Türkiye’de kadın çalışan oranının yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olduğunu açıklayan Fidan, şirketin üst yönetiminde kadın temsilinin daha da yüksek olduğunu belirtti. Buna göre şirketin icra tarafında kadın temsil oranı yüzde 60’a ulaşıyor.

Bu durumun kadınların yalnızca organizasyon genelinde değil, aynı zamanda karar mekanizmalarında da aktif rol üstlendiğini gösterdiğini ifade eden Fidan, şirketin kapsayıcı liderlik yaklaşımını kurumsal yönetimin kalıcı bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Çeşitlilik kurumların dayanıklılığını artırıyor

Fidan’a göre üst yönetimde çeşitlilik, şirketlerin krizlere karşı daha dayanıklı olmasını sağlayan önemli faktörlerden biri. Farklı perspektiflerin bir araya gelmesiyle daha dengeli ve uzun vadeli stratejiler geliştirilebildiğini belirten Fidan, çeşitliliğin sürdürülebilir büyümenin destekleyici unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Octet Türkiye, kapsayıcı liderlik anlayışını yalnızca dönemsel bir gündem başlığı olarak değil, kurumsal yönetim yaklaşımının temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyor. Şirkete göre bu yaklaşım, karar süreçlerine esneklik ve stratejik derinlik kazandırarak şirketlerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasını sağlıyor.