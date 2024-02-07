Kadın üreticilerden ekonomiye katkı

Ziya İpek

Toplumsal kalkınmada kadın istihdamının önemsenmesi gerektiğine dikkat çeken Adana Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Zeynep Kırılmış, bu amaçla sürdürülebilir bir çalışma modeli oluşturarak kadınlara iş imkânı yarattıklarını söyledi. Kadınların becerilerini geliştirmek için il merkezi ve ilçelerde halk eğitim müdürlükleri aracılığıyla 7-8 hafta süren kurslar gerçekleştirdiklerini anlatan Zeynep Kırılmış, hayatında hiç tığ tutmayı bilmeyen kadınların bile el işleri öğrendiğini, bu sayede kendilerini keşfedip zevkle iş yaptıklarını bildirdi.

Olgunlaşma Enstitüsü’nde konusunda uzman eğitimcilerin, geleneksel el işlerinden günümüze özgü modern tasarımlar ortaya çıkardıklarını anımsatan Zeynep Kırılmış şunları kaydetti: “Amacımız çok sayıda kadına dokunmak. Kooperatifler, aynı zamanda kadını hem sosyal hem ekonomik olarak destekleyerek onun kendi ayakları üzerinde durmasını sağlıyor.”

Aladağ ilçesindeki kadınların, geleneksel ve tescilli el dokuması ürünlerinin katıldıkları İstanbul’daki bir fuarda ilgi gördüğünü belirten Kırılmış, bugün el işi yün şalların Almanya’da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kendine kolay pazar bulduğunu dile getirdi. Zeynep Kırılmış, kadın emeği ile üretilen tüm ürünlerin satışından 2 milyon lira tutarında bir gelir elde edildiğini sözlerine ekledi.