“Kadına güç iş yok” diyen Borçelik’e iyi uygulama ödülü

31 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve sanayide kadın istihdamını destekleyen Borçelik Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen “2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” programında önemli bir başarıya imza attı. Borçelik “Kadına Güç İş Yok” projesiyle TİSK’in “2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” kapsamında “İyi Uygulama” ödülünü kazandı.

Borçelik’in Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve İŞKUR iş birliği ile hayata geçirdiği proje kapsamında üretim süreçleri için 26 kadın kursiyer belirlenerek farklı eğitimlerden geçirildi. 1 yılı bulan yoğun bir hazırlık, seçim, eğitim ve gelişim süreci sonrasında 26 üretim operatörü istihdam edildi.

Ödül ile ilgili açıklama yapan Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, “Kadına Güç İş Yok” projemizle Türkiye’nin ağır sanayideki ilk çelik işçisi kadınlarının göreve başlamasına öncülük ettik. Projemiz bir yandan kadınların işgücüne katılımlarının artırılmasına ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişimine destek veriyor, bir yandan da onların mesleki becerilerinin artmasına katkıda bulunuyor. Bizim aslında tek yaptığımız onlara fırsat sunmaktı. Gördük ki fırsat verildiğinde kadınlar her işi yapmaya muktedir. Hedefimiz kadınıyla erkeğiyle omuz omuza eşitlik içerisinde çalışmak ve adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Bir iş insanı olarak temennim sanayi yüzde 50-50 eşitleninceye kadar daha çok kadının istihdama katılması” dedi.