Kadınlara yönelik dijital yaşam koçu uygulaması yurtdışına açılacak

Modern dünyada sanayileşme ve kentleşmeyle beraber kendi doğasından giderek uzaklaşan kadınlar, yaşadığı sorunlarla baş etmenin yollarını arıyor. Pandemi dönemi ile beraber kişisel gelişime yönelik kitaplar ve eğitimlerin dışında, dijital yaşam asistanlarına olan ilgi ise gün geçtikçe artıyor. Pazarın bu ihtiyacına yönelik olarak geliştirilen; “Dijital Yaşam Koçu “Goddess” ev, iş, aile ve özel yaşam arasında sıkışıp kalan kadınlara ruh beden ve zihin dengesi vaadinde bulunuyor.

Kadınlara yönelik ilk well – being aplikasyonu

Goddess, ruhsal ve fiziksel sorunlarının çözümü arayışında meditasyona başlamak isteyenlerin mutlaka keşfetmesi gereken harika bir uygulama. Kadınlara yönelik ilk well-being ve kadın güçlendirme aplikasyonu, İsviçreli psikiyatr olan analitik psikolojinin kurucusu Prof. Dr. Carl Gustav Jung’un arketiplerini baz alarak kadınlara tuttuğu ayna sonrası, kişiye özel bütünsel bir rehberlik sunan tek uygulama. Oldukça kapsamlı içeriklere sahip olan aplikasyon, bu arketiplerle kullanıcılarının kişilik özelliklerine göre içerisinde tamamen kadın beden ve ruhunun ihtiyacı olan ritueller ve rutinler, dönüşüm meditasyonları, uyku ve stres düzenleyiciler, nefes çalışmaları, olumlamalar gibi well-being uygulamaları barındıran bir dönüşüm yolculuğu sunuyor.

Kadın sağlığına yönelik pek çok ipuçları bünyesinde barındıran Goddess, adet döngüsü dengeleyiciler, rahim temizleyici meditasyonlar, rahim ve göğüs masajı, kişisel bakım rutinleri, yoga pratikleri ve hamile kadınlar için özel önerileri ile dikkat çekiyor. Tüm bunlara ek olarak uygulama, hamile kalmak isteyen kadınlar için rahim evinin ruhsal hazırlığında pelvik bölgesinin mucizevi ev sahipliğine uyum sağlamasına yardımcı teknikler ile öne çıkıyor.

Kadının içindeki Feminen ve Maskülen enerjilerin dengelenmesini sağlayan ve bu şekilde hayatın zorluklarıyla baş edebilen bireyler yaratmayı taahhüt eden uygulama, birçok farklı fiziksel ve spirituel methodları bir araya getiriyor.

Toplumsal Yaşam Kalitesi Eğitmeni, Davranış bilimleri uzmanı ve aynı zamanda PositiVorld’ün kurucusu Dr. Nil Keskin’in içerik liderliğinde hayata geçirilen Goddess’ın Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Dr. Nil Keskin aplikasyonun Türkçe ve İngilizce sonrası İspanyolca versiyonun ise önümüzdeki ay hayata geçeceğini belirtiyor. Dil bariyerini aşarak dünya kadınlarına hizmet etme misyonu ile küresel bir fayda yaratmaya çalışan Keskin; Toplumsal Cinsiyet Dengesi ve Kadın Güçlendirme temalı kurumsal ve bireysel dönüşüm programları ile iş dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Nil Keskin Keleş, bugüne kadar on binlerce çalışana ve kadınlara kalben dokunabilme ve hayatlarında dönüşümler yaratabilme fırsatı bulduğunu söylüyor. Goddess ile daha geniş kitlelere hitap edebilme şansı yakaladıklarını sözlerine ekleyen Keskin, mobil aplikasyona yönelik şu bilgileri veriyor:

“Pandemi döneminde bireyler, hayatlarını sorgulamaya başladı ve dünya genelinde bir dönüşüm yolculuğu başladı. Biz de bu süreçte özellikle kadınlara başta kendilerinin iyi oluş hallerine kavuşmaları ve sonra da çevrelerine ışık olmaları sürecine destek olabilmek için yola çıktık. Bir dijital yaşam koçu olan Goddess, ‘tanrıça kişilik’ profil analizine göre oluşturulan sabah ve akşam rutinleri, nefes çalışmaları, rehberli meditasyonlar, günlük olumlamalar, yoga ve danslar, dişil yaşam ipuçları, ilişkiye dair öneriler ve daha bir çok mental ve fiziksel rahatsızlıkları giderici bütünsel bir dönüşüm yolculuğu sunuyor.”

Pandemiyle birlikte iyi yaşama algı arttı

Goddess’ın stres ve kaygı gibi mental sorunların yanı sıra fiziksel sorununların da köklerine inen öz sevgi şifalandırmasıyla bir Well-being yolculuğu sunduğunu vurgulayan Nil Keskin konuşmasını şöyle sürdürüyor:

“Goddess, pandemi nedeniye dayanıklılık ve esnekliğin sınandığı bir dönemde hem bireysel olarak kullanılıyor hem de şirketler bu uygulamaları çalışanlarına hediye ediyor. Bir gün, her kadın Tanrıça olacak.'' sloganını kullanan GODDESS'in özü 'Yeni Dişil “ olup bu çağa yönelik yaşam kalitesi yüksek, güçlü ve bilinçli olmaya rehberlik etmek... Bu uygulama ile kendinizi olduğu gibi kabul edecek, şifalanacak ve içinizdeki Tanrıçayı uyandıracaksınız. Her kadında bulunan altı dişil profillerin aydınlık yönlerinin içinizde güçlenmesi ile yaşamınızın tüm alanlarda dönüştüğünü göreceksiniz. Her bir Dişil Arketip 21 günlük bir wellbeing uygulaması ile size hatırlatılırken, yolculuğunuz aynı zamanda bir kadının her ay düzenli yapması önerilen Adet ile arınma rituelleri, Ay ve Kadın, Doğa ve Kadın, Ses terapileri uygulamaları vs. ile destekleniyor olacak. Bu program sayesinde kendinizi tanıyacak, iyi ve kötü yönlerinizi fark edecek ve günlük hayatınıza yansıyan stres, kaygı, tükenmişlik, dişilik kaybı, erilleşme, uyku gibi mental ya da adet dengesizliği, rahimde kist, miyom sorunları, erken menapoz, tiroid dengesizlikleri gibi sorunlarınızı tamamlayıcı teknikler ile şifalandırabileceksiniz.”