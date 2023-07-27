Kadınların tasarruf sahipliği yüzde 4.5 arttı

Tasarruf sahiplerinin oranındaki artış kadınlardan kaynaklandı, kadınlarda tasarruf sahipliği oranı 4.5 puan yükseldi. 2023 ilk çeyreğinde kadınlarda tasarruf sahipliği oranı yüzde 9.6’dan yüzde 14.1’e yükseldi. Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı ise artış trendi göstererek yüzde 69’a ulaştı.

BES'te yüzde 18'lik artış

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde ise, yastık altı altın ve nakit yüzde 25 ile ilk sırada yer alırken, bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı yüzde 18’e yükseldi.

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Kadınların tasarruf sahipliği oranındaki artış önemli bir bulgu, bu oranın daha da yükselmesi genel tasarruf sahipliğine etkisi açısından önemli. Ayrıca, toplumda tasarruf alışkanlığının artması için dijital ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi de önemini koruyor. Kullanıcılar artık zahmetsiz bir şekilde bulundukları yerden hizmetlere erişebilmeyi istiyor. Biz de geleceğin bankacılığı için yatırımlarımızı şekillendiriyoruz” dedi.

ING Türkiye’nin, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011'den bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2023 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 2’lik artışla yüzde 19’a yükseldi.

Bu çeyrekte tasarruf sahiplerinin oranındaki yükseliş, özellikle kadınların tasarruf eğilimlerindeki artıştan kaynaklandı. 2023 ilk çeyreğinde kadınlarda tasarruf sahipliği oranı yüzde 9.6’dan yüzde 14.1’e yükseldi. Araştırmaya göre tasarruf sahibi erkekler ve kadınlar arasındaki oransal farklılaşma azalsa da erkekler yüzde 23.9 ile halen istatistiki olarak kadınlardan daha fazla tasarruf sahibi.

Çocuklu bireylerde tasarruf sahipliği bu yılın ilk çeyreğinde 2 puanlık hafif bir artışla yüzde 16’ya ulaşırken, çocuksuz bireylerde tasarruf sahipliği oranı yüzde 24 ile bir önceki çeyrek ile benzer seviyede seyretti. Tasarrufu olanların tasarruf yapma gerekçeleri arasında “geleceğe yatırım” unsuru yüzde 54 ilk sırada belirtilirken, “çocuklarım için” gerekçesi ise 4 puan artışla yüzde 21’ye yükseldi.