Kafein Teknoloji, ‘Kafein Akademi’ ile genç yeteneklere alan açıyor

Halka açılan ve iştirakleriyle birlikte 700’ün üzerinde çalışanla hizmet veren yazılım firması Kafein Teknoloji, geleceği bugünden inşa etmek üzere oluşturduğu Kafein Akademi ile yeni mezun gençlerin yeteneklerini ve kendilerini keşfetmelerine fayda sağlamayı hedefliyor.

Gençlerin kalıcı projelerle iş hayatına sağlam adımlarla dahil olmalarına yardımcı olan Kafein Akademi, uzman eğitmenler tarafından oluşturulan ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerle uzmanlık, kodlama, kişisel gelişim başlıklarından oluşan programlar sunuyor.

Kafein Akademi ile 100 gence istihdam sağladı

Kafein Teknoloji olarak genç yeteneklere alan açmayı oldukça önemsediklerini ve bu alanda çalışmalarına öncelik verdiklerinin altını çizen IK Direktörü Neval Önen, “Yazılım sektöründe gençlere yönelik geliştirdiğimiz bu modül ile birlikte nitelikli eğitim vermemizin yanı sıra işe alım süreçlerini de öncelikli kılıyoruz. Kafein Teknoloji olarak kriterleri sağlayan ve mülakatı tamamlayan genç yeteneklerimizi eğitim ile eş zamanlı işe alımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu da kişilerin motivasyonunu düşürmeden programa tutku ile bağlanmalarını ve çalışanlarımız ile iletişimimizin sürekliliğini sağlıyor. 2021 senesinde eğitimlerini tamamlayan 100 kişiyi Kafein ailesine katarak değer sağladık. Bu sene sektörün yüzde 23 büyümesi ile birlikte daha çok genç yeteneklere dokunarak şirketimize değer yaratma hedefindeyiz. Hedefimiz 150 ve daha fazla Z kuşağını da sektöre katmak. Yazılım sektöründe nitelikli iş gücünde yaşanan beyin göçünün de önüne geçmek üzere çalışmalarımız mevcut. Dokunduğumuz her insana burada bir aile olduğumuzu, hem kişisel hem de kariyer gelişimlerinde yan yana yürüdüğümüzü hissettirmek bizim için ilk sırada geliyor.” dedi.