Kafkas’ın konkordato geçici mühlet kararı kaldırıldı

17 Eylül 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Tatveren Ailesi adına Av. Egemen Egemenoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada:

“Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. A.Ş.’nin yüzde 50 hissedarı olan müvekkillerimiz Tatveren Ailesi adına; Kafkas markasının gerek Bursamız için taşıdığı önem ve gerekse ülkemiz için de önemli bir marka oluşu göz önünde bulundurularak konkordato süreci ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gerekliliği doğmuştur.

Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. A.Ş.’nin diğer ortağı (İnci İnhal) tarafından, şirket hakkında tüm şirket ortaklarının görüş ve onayları alınmaksızın, yönetim kurulu kararı olmaksızın ve hatta ortakların haberleri dahi olmadan, kendi talebi ile ve hissedarı olduğu şirketteki şahsi bir alacak talebine dayanarak; gerek şahsı gerekse de aile şirketi olan Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. A.Ş. ile ilgili hukukumuzda emsaline henüz rastlanılmamış adi konkordato talebinde bulunulmuş olduğunu daha de önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Mahkemece verilen geçici mühlet ve geçici konkordato komiseri atanması kararlarına karşı müvekkillerimiz adına pay sahipleri Tatveren Ailesi vekilleri olarak itirazlarımız sunulmuş ve geçici mühlet ve konkordato komiseri atanması kararlarının kaldırılması talep edilmiştir. Mahkemece 17.09.2019 tarihinde yapılan duruşmada taleplerimiz kabul edilmiş ve konkordato geçici mühlet kararı da kaldırılmıştır” denildi.

Bu süre zarfında şirket faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü belirtilirken, “90 yıllık aile şirketi konkordato sürecinden çok kısa bir zamanda müvekkillerimizin haklı itirazları sonucu çıkmış olup; bundan böyle de şirket faaliyetleri hiçbir aksama olmadan sürdürülecektir” ifadesi kullanıldı.