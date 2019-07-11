Kafkas’ın konkordatosundan ortağının haberi yok

11 Temmuz 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Kafkas’ın konkordato talebinin ardından şirketin yüzde 50 hissedarı olan Tatveren Ailesi adına vekil Av. Egemen Egemenoğlu bir açıklama yaptı.

Av. Egemenoğlu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Diğer ortak tarafından, şirket hakkında tüm şirket ortaklarının görüş ve onayları alınmaksızın, yönetim kurulu kararı olmaksızın ve hatta ortakların haberleri dahi olmadan, hissedarı olduğu şirketteki şahsi bir alacak talebine dayanarak; gerek şahsı gerekse de aile şirketi olan Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. Aş ile ilgili hukukumuzda emsaline rastlanılmamış adi konkordato talebinde bulunulmuştur. Mahkemece verilen geçici mühlet ve geçici konkordato komiseri atanması kararına karşı diğer pay sahipleri Tatveren Ailesi vekilleri olarak itirazlarımız dosyasına sunulmuştur. Bu konuda yasal süreç devam etmekte olduğundan hukuka ve yasalara olan saygımızdan daha fazla açıklama yapamamaktayız. 90 yıldır süregelen şirket faaliyetleri hiçbir aksama olmadan sürdürülmüş ve aynı kalite, anlayış ile sürdürülmeye de devam edecektir. Müvekkillerimiz Tatveren Ailesi de bu konuda elinden geleni yapmakta olup, yapmaya da devam edecektir. Yaşanan bu süreçte şirketin yükümlülükleri de aynı şekilde yerine getirilmeye devam edecektir.”