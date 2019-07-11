Kafkas’tan konkordato açıklaması

11 Temmuz 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Kestane şekerinin tanınmış markası Bursalı Kafkas’ın konkordato talebi haberleri üzerine Kafkas Pasta Şekerleme San. Ve Tic. A.Ş.’den açıklama geldi. Açıklamada, “Şirketimize geçici süre ile konkordato komiserinin atanması tamamen şirket ortaklarımız arasındaki sorunların çözülememesinden kaynaklanmaktadır. Bu süreçte şirketimizin devlete olan SGK ve vergi borcu yoktur. Üçüncü şahıslara olan borçlarımız da dahil olmak üzere ödemelerimize devam ediyor ve düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. 90 yıldır süregelen faaliyetlerimizi hiçbir aksama olmadan aynı kalite ve anlayış ile sürdürmeye devam edeceğiz. Kafkas’ı sektör lideri yapan hemşerilerimizin asılsız haberlere itibar etmeyeceğinden ve desteklerini sürdüreceğinden eminiz” denildi.