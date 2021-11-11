Kağıt endüstrisi, Paper One Show’da buluşacak

Kâğıt endüstrisi profesyonelleri 7-9 Mart’ta düzenlenecek Paper One Show Fuarı’yla Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir araya geliyor. 5 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan Paper One Show, kâğıt endüstrisinin buluşma noktası olarak kabul ediliyor.

Pandemi sonrasında ilk kez düzenlenecek 7. Uluslararası Kağıt Endüstrisi Fuarı Paper One Show UAE 2022 ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) üç büyük emirliğinde (Dubai, Sharjah, Abu Dhabi) fiziki fuarın yanında B2B etkinliği de yapılacak.

21 ülkeden 100’ün üzerinde potansiyel katılımcı ve 53 ülkeden 5 binden fazla profesyonel ziyaretçinin katılacağı fuarla kâğıt endüstrisinin önde gelen tedarikçi, üretici ve dönüştürücü firmaları ile kâğıt sektörünün profesyonel ziyaretçileri bir araya gelecek.

Expo 2020 Dubai ile aynı zamanda düzenleniyor

Expo Center Sharjah'da gerçekleştirilecek fuarın ikinci günü Dubai'de Gala Yemeği ve beraberinde B2B toplantıları düzenlenecek. Expo 2020 Dubai ziyaretinin de gerçekleştirileceği etkinlikte, Abu Dhabi'de bulunan kâğıt fabrikası da gezilecek.

BAE'nin stratejik konumu ve uluslararası pazara açıklığı, BAE’yi dünyanın her yerinden birçok satıcı ve alıcı için tercih edilen bir pazar haline getirmiştir. Ayrıca BAE'de 2020 yılı sonu itibari ile fuarlar güvenli bir şekilde düzenlenmeye başlamıştır. Paper One Show UAE 2022 de, stratejik konumu ile Uzakdoğu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Avrupa arasında bir köprü oluşturarak, ticari ilişkileri güçlendirmeyi ve kağıt sektörünün gelişimine destek vermeyi amaçlıyor.