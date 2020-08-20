Kahramanmaraş’a biyokütle enerji santrali kuruluyor

20 Ağustos 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Amiral gemisi kâğıt sektörü olan ancak 60 yılı aşkın köklü geçmişiyle; ambalaj, geri dönüşüm, plastik, inşaat, dış ticaret, denizcilik ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren KEY Holding (Kahramanmaraş Endüstriyel Yatırımlar), 25 milyon Euro değerindeki yatırımla Kahramanmaraş’a Biyokütle Enerji Santrali kuruyor. Proje kapsamında, Kahramanmaraş ve Kütahya’da bulunan kâğıt üretim tesislerinde oluşan atıkların yakma işlemi sırasında üretilen ısının, elektrik enerjisine dönüşümü sağlanacak.

Bu fabrikalarındaki kâğıt üretimlerinin önemli bir bölümünü geri dönüşümle gerçekleştiren KEY Holding, inşaatı devam eden ve yıl sonuna kadar üretime başlaması planlanan Atık Yakma ve Biyokütle Enerji Santrali sayesinde üretim sonrası oluşan atıklarını da ikincil hammadde olarak tekrar ekonomiye kazandırmış olacak. KEY Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ciğer, yeni yatırımlarına ilişkin bilgi verirken “Sıfır Atık” konusunun önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın desteklediği Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin önemli bir farkındalık oluştuğunu vurgulayan Mahmut Ciğer, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun üretim yapmanın KEY Holding’in faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde “olmazsa olmaz” bir konu olduğunu ifade etti. Mahmut Ciğer, bu nedenle tüm dünyada enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılan kaynakların başında gelen “Biyokütle Enerjisine” yaptıkları yatırımı aslında ticari bir faaliyetten ziyade sosyal bir sorumluluk olarak gördüklerini bildirdi.